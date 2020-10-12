湖北化工廠洩漏污染食水24人中毒

湖北仙桃市一間化工廠有毒物質洩漏污染食水，近日導致24名村民中毒（圖）。事發當晚，多名村民出現上吐下瀉，意識不清，醫院初步斷定為「食物中毒」。事發至今已11天，仙桃市政府昨日才證實是化工廠洩漏有毒物質「金屬鋇」超標，涉事企業一度被勒令停產，目前已經復產，具體情況有待當地政府調查。

四肢不能動彈

仙桃市彭場鎮馬溝村村民許先生向內媒舉報，本月1日，他的父母吃過晚飯後上吐下瀉，其父親還出現「四肢不能動彈、意識不清」的症狀，被送往醫院搶救。許先生指，據母親回憶，當天使用的水喉水與平日並無分別，只是做出的餸菜帶有苦味。「父親有直接喝自來水的行為，所以症狀比母親重很多。」許先生說，父親在深切治療室（ICU）已治療10天。其間，醫院曾發出幾次「病危通知書」，目前他還處於昏迷狀態。同村村民許海（化名）稱，10月1日傍晚，他吃過晚飯後也出現「上吐下瀉，四肢不能動彈」症狀，2日凌晨被送院搶救。經過5天治療後出院，目前身體狀況良好。

仙桃市政府職員今日證實，彭場鎮一間化工廠有毒物質洩漏污染水源，導致多人中毒；經初步調查，涉事企業為湖北展朋新材料股份有限公司，事件導致24人送院治療，目前已有22人出院，剩餘2人已無中毒症狀。彭場鎮參與調查的官方人士稱，警方已控制相關人員。

澎湃新聞網