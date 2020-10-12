中共破台諜案｜台學者被指挑撥中歐關係 策反駐捷克大陸人員被捕

（新增內容）內地周日（11日）高調聲稱破獲數百宗涉及台灣的間諜案，和去年被捕的台灣人李孟居的電視認罪片段後，今日（12日）再透露一宗涉台諜案，指有「台獨」分子，滲透捷克挑撥中歐關係和試圖策反大陸人員。台灣陸委會反駁，大陸連續兩日誣陷台灣人從事間諜活動，是假藉國安藉口破壞兩岸關係。

內地官媒《環球時報》報道，國安機關2019年4月破獲一宗台諜案，43歲疑犯鄭宇欽被指受台灣「國安局」、軍情局等發展到大陸蒐集情報，試圖在捷克等國策反大陸人員、並挑撥祖國大陸與其他國家外交關係。

報道指，高雄人的鄭宇欽曾任民進黨前任主席卓榮泰助理，主要從事公開情報研究，自2004年起長期在捷克活動，案發前為捷克查理大學教授，2015年，鄭宇欽在捷克發起成立「中歐政治經濟研究所」並自封所長。

他被指在2004年認識「台北駐捷克經濟文化代表處代表」李雲鵬，開始協助李雲鵬蒐集涉及大陸的情報提供予「國安局」。

據福建漳州市國家安全局幹警指，鄭宇欽「台獨」意識根深蒂固，希望通過蒐集情報的能力實現政治抱負。2008年，鄭宇欽回台後於「復興廣播電台」做節目期間，認識女記者呂家嘉，之後由她介紹，再認識其同事陶致蓁，而呂及陶二人均被指是台灣「國安局」人員。

期間，鄭宇欽向呂、陶二人建議成立研究所，打響名堂後可藉此參加歐盟的一些會議。鄭宇欽於是在回捷克後依靠查理大學成立「中歐政治經濟研究所」並自封所長。他供述「所長這個頭銜，對我來講能夠參加更多國際組織的會議，便於蒐集情報。」

2017年，鄭宇欽獲歐洲安全與合作理事會邀請出席學術會議，從中獲取的資料送回陶致蓁，事後獲陶的上司予1萬美元獎勵，並要求鄭宇欽多參加歐盟及北約的會議，收集歐美國家在國防、科技、政治等領域對大陸看法。

報道又指，鄭宇欽在捷克當地的華人社群轉發炒作一些抹黑大陸的文章，並滲透當地僑領或中國駐捷克大使館人員，意圖策反他們。

至去年4月鄭宇欽因涉嫌間諜罪在進入大陸時被國家安全機關逮捕，在供述時，他承認：「沒有一個國家能夠允許有人主張分裂國土，我是明白的，我做的這個事情對大陸是有傷害的。鄭宇欽一案目前已進入法院審理程序。

陸委會：惡意政治炒作令人齒

針對台人鄭宇欽被大陸指控從事間諜活動。台灣陸委會晚上發新聞稿，指摘大陸一再惡意政治炒作，假藉國安藉口打壓台灣交流人士，誣陷台方從事間諜行為，令人不齒。

陸委會再次譴責大陸透過媒體宣傳，以相關案件當事人接受其官媒採訪，在媒體上認錯、悔罪等作法，完全不符合正當法律程序及違反司法人權。

民進黨發言人顏若芳則說，鄭宇欽並未曾擔任卓榮泰的助理，央視報道顯然扭曲事實。

而卓榮泰則在Facebook上發文指出，從無此助理，過去也不認識這個人，這則新聞顯然是錯誤報導，希望中共當局，不要馮京當馬涼。

環球網

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