胡潤中國10強消費電子企業榜 華為、小米、VIVO排頭三位

蘋果將於周三（14日）凌晨公佈新iPhone 12，在這前夕內地公佈2020胡潤中國10強消費電子企業榜，被美國制裁、可能因為欠缺晶片生產手機的華為，排名第一，成為內地最值錢消費電子企業，小米、VIVO則分別排名第二、三位。

胡潤百富今日凌晨在其微信公眾號公佈這次排行榜，調查方法是以內地本土消費電子企業的市值、估值進行排名，非上市公司的估值則是參考已公開、最新一輪融資估值，或參考同類上市公司估值計算。而這次排行榜只包括消費者日常使用的電子產品，包括手機及各類可穿戴設備，不包括生產其他智能家居的產品的僅業。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，內地的消費電子領先品牌是在海外認知度最高的大陸品牌，特別是華為、小米、VIVO、OPPO、聯想，以及暢銷非洲的傳音手機。

可是受到美國制裁影響，華為面臨不小的困難，價值從去年的1.2萬億下降到1.1萬億元，而其消費電子業務。去年華為（包括榮耀）智能手機發貨量超過2.4億支，市場占比達到18%，居全球前二；5G手機市場佔比全球第一。

十強消費電子企業中，有5間是生產手機，包括前4名以及第6名暢銷非洲的傳音，5間公司去年智能手機出貨總量6.2億部，位全球總數40%。

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