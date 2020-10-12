央視威嚇「台獨之日即統一之時」 外媒：中國越說不 世界越認為台灣是國家

台海局勢持續升溫，兩岸關係劍拔弩張。共機頻頻擾台，今早一架空警-500預警機朝金門繞飛，一架運8反潛機亦在台灣空域外繞飛，與此同時，秦皇島海事局發佈消息，指13日凌晨零時至15日早上8時在渤海執行軍事任務，禁止任何船隻及人員進入。大陸官媒央視則在凌晨發表時評，揚言「『台獨』之日就是統一之時」。

台灣則因應緊張局勢，強化後備戰力，改革教育召集，不僅將兩年一訓改為一年一訓，更擬將召訓年限從8年延至15年，以擴大召訓對象。

不過，對於兩岸形勢，彭博駐台記者何貴森（Chris Horton）今日發表報道指，中國越告訴世界台灣不是國家，北京當局的敵國越開始將台灣以國家相待。

解放軍明古雷半島軍演 空警-500今繞飛金門海域偵察

自明日起，解放軍將在古雷半島東側海域進行軍演，距離金門僅約71公里。解放軍今日一早即派遣1架空警-500預警機從南往北，朝金門附近繞飛，台灣空軍官員表示，台軍已掌握共軍動態。

另外，據了解，中共今天亦派出運8反潛機在台灣防空識別區西南角外繞飛，是否會進入台灣防空識別區則有待觀察。空軍官員強調，只要共機侵入，空軍即會在晚間發佈相關訊息。

福建省漳州古雷港經濟開發區管委會則發佈公告，解放軍將於13日至17日於古雷半島東側海域進行實彈射擊，演習範圍包括紅嶼、橫嶼周邊海域，由於距離金門不到71公里，是否會影響金門守備？台國防部將領強調，軍方目前維持常態運作，對於共軍相關的軍事動態，國防部都有充份的掌握，也有適切應處的準備。

另外，秦皇島海事局發佈消息，指渤海13日凌晨零時至15日早上8時在4點連線所圍海域範圍內執行軍事任務，禁止任何船隻及人員進入。

央視發時評威嚇：台獨之日就是統一之時！

央視凌晨發表題為「『台獨』之日就是統一之時！」的海峽時評文章，指民進黨近來為了搞台獨、破壞祖國統一，小動作不斷。台獨分子也在民進黨的指使下開始活躍，這些人一方面加緊刺探大陸的情報，一方面想渾水摸魚，給兩岸和平統一進程製造雜音。央視焦點訪談11日在專題節目裏對相關案件作了披露，這是對台獨分子的一次嚴正警告。

文章指，「台灣民進黨當局領導人和島內民意機構負責人」（指台灣總統蔡英文）10日發表講話，當中涉及兩岸關係的內容，「延續對抗思維和敵對意識，鼓噪勾連外部勢力，蠱惑台灣民心，再次暴露民進黨當局謀獨本質」。

文章寫道：「我們再次正告民進黨當局及島內『台獨』分裂勢力，如果膽敢鋌而走險，在『台獨』分裂的道路上『邁出關鍵性一步』，大陸方面將立刻採取必要手段解決台灣問題，『台獨』之日就是統一之時！」

文章還指，近期，面對美方屢屢在台灣問題上向大陸蓄意挑釁，民進黨無條件配合美國政客打「台灣牌」，妄圖「聯美抗中」、倚美謀獨」。文章威嚇道，民進黨當局漠視維護兩岸和平的主流民意，挾洋自重終將自食惡果。

文章重申，台獨是絕路，搞對抗沒有出路。「這是我們的底線，也是不准逾越的紅線。『台獨』分子不要有任何幻想」。文章指，奉勸民進黨當局停止任何謀獨挑釁言行，不要低估大陸14億人民捍衞國家主權和領土完整的堅定決心和堅強意志，台獨之日就是統一之時！

台後備軍人召訓年限 擬從8年延至15年

台灣國防部強化後備戰力，改革「教育召集」制度，國防部長嚴德發日前宣佈，教召要從兩年一訓改為一年一訓、一次14天。據台媒報道，國防部還打算將志願役、義務役後備軍人召訓年限，自現行「退伍後8年內」延長至「退伍後15年內」；軍事訓練役後備軍人則維持「退伍後8年內」規定不變。

新政策預計在2022年上路，換言之，2007年後退伍未滿15年，且未除役的志願役、義務役官兵，屆時將列為召訓對象。至於官兵除役年齡，軍方擬維持現制，不做更動。

目前各階除役年齡包括，二級上將70歲，中將65歲，少將60歲，上、中、少校及士官長58歲，上、中、少尉及上、中、下士50歲，志願役士兵45歲，義務役士兵、補充兵36歲。

彭博：中國越說不是 世界各國越認為台灣是國家

彭博今天刊出駐台記者何貴森（Chris Horton）的報道指，中國越告訴世界台灣不是國家，北京當局的敵國越開始將台灣以國家相待。

報道指，台灣雙十慶典前夕，中國駐印度大使館發函警告印度媒體，報道台灣消息應遵守「一個中國」原則，不應稱台灣是一個國家及稱呼「台灣地區領導人」為總統，結果引發反彈聲浪，許多印度人在社交媒體貼出台灣青天白日滿地紅旗慶祝雙十節，且中國大使館所在的使館區出現許多祝賀台灣「國慶日快樂」的海報。

報道提到，在台灣，雖然北京對台獨畫紅線，警告踩線可能引發武力犯台，民調顯示，越來越多台灣人不想與中國統一。英國諾丁漢大學（Nottingham University）亞洲研究所中國計畫主任蘇利文（Jonathan Sullivan）說：「台灣越來越懂得在這些『紅線』背後尋找發展空間。」

雖然大陸長久以來習慣用武力威脅台灣，但事情慢慢有所改變，台灣越來越不認同中國，總統蔡英文1月壓倒性勝選後不久接受英國廣播公司（BBC）訪問就說：「我們沒有需要再次宣佈自己為獨立國家，因為我們已經是獨立的國家了，我們稱自己為中華民國台灣。」報道也指，蔡英文政府尋求強化台灣國家身份，包括今年重新設計護照放大凸顯「台灣」字樣。

根據美國西東大學（Seton Hall University）法學院教授陸梅吉（Margaret Lewis）說法，與此同時，支持台灣身份認同的民眾也以國旗等中華民國象徵為榮。她說：「過去的象徵在現今也有了全新又複雜的意義。」

而這廣泛的轉變對中共總書記習近平的統一大業來說不是好兆頭，尤其他認為最好是透過脅迫而不是戰爭來達成統一。蘇利文表示：「恐怕除了軍事平衡之外，現在的趨勢都不是中華人民共和國偏好的走向。這是讓我緊張的地方。」

綜合報道

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