習近平南下深圳｜市委書記專訪造勢： 美國人話硬件鬥唔過中國

新華社旗下雜誌《瞭望》和央視財經頻道《對話》前日分別專訪深圳市委書記王偉中，為中共總書記習近平南下造勢。王偉中在訪問中高度讚揚深圳，指「深圳40年走完了發達國家上百年的歷程。是我們國家在現代化、城市化、工業化的一個奇蹟。」還聲稱「美國人跟我講，硬件幹不過你們。」

他提到，習近平於2018年10月25日視察廣東、深圳後，在廣州召開座談會並發表講話，第一次提及要求深圳「建設中國特色社會主義先行示範區」。王偉中稱，2035年，深圳要建成社會主義現代化強國的城市範例，目前只餘下15年時間，要在全國做出「樣板」出來，而中央給深圳定位，目標要求是要成為「競爭力、創新力、影響力卓著的全球標杆城市」。

王偉中指出，深圳很早已實現以企業為主體，市場為導向，產學研深度融合的創新的體系。他提及2018年到美國矽谷，「美國人跟我講，硬件幹不過你們。因為深圳的產業鏈非常的完整，特別是以電子訊息產業為主的這個產業，我們的產值佔到了全國的六分之一，佔到全球的十分之一。」

不過，他承認在電子訊息產業仍存在「卡脖子」的地方，深圳近幾年已初步構建一個基礎研究，加上技術攻關的產業化加科技金融，還有人才支撐，就形成一個創新生態鏈。王偉中指出，成果產業化方面，強化產學研深度融合，打通成果轉化「最後一公里」；科技金融方面，大力發展天使投資等創業投資，「讓創新插上資本翅膀」；人才支撐方面，着力解決稅收、教育、住房等問題，「聚天下英才而用之」。

《瞭望》／央視

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