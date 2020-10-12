林鄭或獲接見　港財團派員赴會

【本報訊】傳習近平本周將南下廣東，參加深圳經濟特區成立40周年的紀念活動。此次是習在反修例運動後，首次前往距離香港一河之隔的深圳。消息指，習此行將會見香港特首林鄭月娥、澳門特首賀一誠。本報向特首辦查詢，截稿前未獲回覆。據本報獲悉，本港數大地產商、財團代表都將派代表出席，他們都要事前做核酸檢測、確認陰性才出發入境，做法類似5月全國「兩會」。

據《南華早報》消息，習近平此行將會見林鄭月娥和賀一誠，但尚不確定兩名特首是否單獨與習會面。林鄭對上一次會見習，是2019年12月赴北京述職，當時香港「反送中」運動仍未平息。當時習在會面中表示，中央充份肯定她在非常時期展現的勇氣和擔當。有分析認為，本次會面將傳遞香港的未來和深圳息息相關的訊號。

30周年 胡錦濤破格晤李嘉誠

翻查資料，過往國家領導人出席深圳特區「逢十」大慶，特首都有出席。例如在2010年30周年慶祝活動時，當時出席活動的國家主席胡錦濤也有接見曾蔭權，但當時中央不但沒有安排傳媒拍攝，新華社甚至未有發放兩人會面合照。胡反而破格接見長和系創辦人李嘉誠，讚揚他對香港和國家的貢獻，還稱「不管時間長短，我總是要見一見李先生」。2000年，江澤民亦有出席深圳特區20周年慶祝大會，時任香港特首董建華，澳門特首何厚鏵等出席。