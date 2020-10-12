胡錫進評任志強涉貪：屁股底下顯然不乾淨

華遠集團前董事長任志強涉貪污公款4,974萬元人民幣（下同，約5,740萬港元），9月遭北京人民法院重判監禁18年。《環球時報》總編輯胡錫進今日（12日）在微博發文，指任志強涉貪最大一宗是時任華遠董事長時與兒子有關聯交易，支付兒子3,640萬元（約4,201萬港元）的「財務顧問費」，加上收入超過國資委規定薪酬。他寫道：「說實話，我挺為任志強惋惜的。」

胡錫進指，他不希望看到這個「論敵」蹲進監獄，曾經的很多論敵從微博上消失了，但「我知道，他們絕大多數人都很平安，過着各自的日子。任志強是他們當中為數不多出事的人之一」。

他發文反問：「如果是我老胡任總編的《環球時報》與我的直繫親屬發生重大關聯交易，以『顧問費』等名義支付該親屬幾千萬元；如果老胡超領了國家規定的國企負責人薪酬數百萬元，這些事曝光到互聯網上，大家接受嗎？尤其是挺任志強的自由派們，他們會不會要求對老胡給親屬支付的巨大款項和超領工資進行調查、追究呢？」

胡錫進指，任志強從事「政治對抗」以來，擺出一份道德優越感，那就需要自己有能夠支持這種對抗的真實的道德操守。他寫道：「然而他（任志強）的屁股底下顯然不乾淨，自己做一把手的國企與自己的兒子發生關聯交易，憑直覺就是不合規的，存在構成經濟犯罪的巨大風險。眾所周知，在任何國家，置身於政治激流中的人都不能有經濟上的重大把柄，這是普世的政治常識。」

他認為任志強太自信、太傲慢了，既要在政治上出風頭，又如此看重法律上高風險的經濟利益，他對自己在公司超標準的收入同樣不肯割捨；作為一名國企負責人，這樣玩政治太「不合格」了，讓人難以置信。

最後，胡錫進奉勸搞政治對抗的人，必須清心寡欲，不能貪戀錢財，不能有與法律和道德嚴重抵觸的壞毛病。一句話，他們要準備付出。很有錢，一邊過着優越甚至奢靡的日子，一邊就通過政治對抗出風頭了，這根本不可能。這點現實主義認知，所有人都應該有。」

新浪微博

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