經濟形勢｜形容內外環境複雜嚴峻 李克強：完成目標任務仍需艱苦努力

中共總書記習近平南巡，大搞政治騷之際，中共中央政治局常委、國務院總理李克強今日則召集部份地方政府主要負責人舉行視像座談會，研究分析經濟形勢，做好下一步經濟社會發展工作，其間李克強透露，中國的經濟形勢。

李克強表示，中國經濟在巨大困難挑戰中穩住基本盤、呈現穩定恢復增長態勢，這殊為不易。他指，發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵，當前國內外環境依然複雜嚴峻，不確定性增多，完成全年目標任務仍需艱苦努力。既要堅定信心，又要把困難問題分析透，真抓實幹，鞏固經濟穩定恢復增長態勢。

李克強指出，減稅降費讓利是助企紓困的重要支撐，是當前經濟穩定恢復的關鍵舉措，要繼續狠抓後幾個月政策落實，更精準用好財政直達資金，承諾的都要確保兌現到市場主體身上，決不打折扣，增強他們的發展能力。他表示，各級政府要堅持過緊日子，堅決防止搞集中清欠稅收、亂收費削減政策紅利，擴大普惠金融覆蓋面，為更多中小微企業和困難行業提供有效金融服務。

李克強續稱，要加快發展新動能，積極調動市場力量，發展新業態新模式，推動線上線下消費加速融合、新型與傳統消費協同共進，以消費潛力釋放更有力拉動經濟增長。圍繞推動經濟轉型升級，遵循規律，扎實推進「兩新一重」項目建設，在生態環境保護、關鍵技術攻關等方面挖掘更多新的有效投資增長點。

李克強説，要持續推進改革開放，優化營商環境，更大激發市場活力和社會創造力。不斷深化「放管服」等改革，讓更多新市場主體迸發出來、成長起來，增強經濟韌性和活力。堅定不移擴大開放，落實穩外貿穩外資政策，拓展進出口空間，努力維護産業。

中國政府網

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