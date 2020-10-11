任志強被重判丨官媒披露犯案細節 貪污5,700萬 兒子顧問費佔4,200萬　

華遠集團前董事長任志強被指涉及貪污、受賄、挪用公款、國有公司人員濫用職權等罪，9月下旬遭北京人民法院重判18年有期徒刑。《人民日报》海外版官方微博「俠客島」周日（11日）發文，詳述任志強貪污濫權情況，指他在華遠貪污的近半億人民幣，大部份用來支付兒子的「財務顧問費」。

文章指，任志強在華遠集團一人獨大，利用職務便利，貪污公款、收受賄賂、挪用公款的真面目，令國企蒙重大損失，涉款逾2.2億元人民幣（下同，約2.54億港元）。

文章首先指，任志強在華遠擔當「一把手」近20年，以不同手法貪污公款4,974萬餘元（約5,741萬港元），其中3,640萬元（約4,201萬港元）是支付給其兒子的「財務顧問費」。

除了夥同兒子等人非法佔有巨額公款之外，任志強將任職期間的1,334萬元（約1,540萬港元）超限薪酬在公司掛賬，於退休後領取的行為，也被法院認定為貪污罪。

文章指出，任志強被法院認定的四項罪名中，最早開始犯罪的是挪用公款。2003年8月開始，任志強被指已無視規定，先後3次挪用由華遠及下屬公司員工共同投資成立的浩利投資管理中心公款共計6,120萬元（約7,064萬港元）。

另外，文章又透露，任志強以職務便利，利用房產裝修持續數年的方法，向有合作關係的供應商先後5次索取裝修費。

最後，文章指任志強自願如實供述自己的全部罪行，承認所有指控事實，自願接受法院判決，且違法所得已全部追繳。法院數罪並罰，判刑18年，罰款420萬元（約485萬港元）。任志強當庭表示服從法院判決，不上訴。

69歲的任志強一向敢言，有「任大炮」之稱，不時在網上議事論政。他疑因今年3月私下撰文批評中共總書記習近平是「剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」而惹禍，在4月7日因「涉嫌嚴重違紀違法」，接受「紀律審查和監察調查」。外界有傳，任志強認罪及不上訴，是擔心兒子被連累。

《人民日报》海外版官微「俠客島」

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