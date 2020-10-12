山東無牌女司機失控 剷上7級梯撞百貨公司 釀2死1重傷

山東威海昨日（11日）發生奪命交通意外，無牌駕駛的女司機駕駛的私家車，在威海百貨大樓外失控，撞向一部電單車和2名途人，造成2人死亡、1人重傷。女司機已被警方控制，事故有待進一步處理。

當日下午6時許，一輛白色私家車失控衝上威海百貨大樓門口外的7級樓梯，撞到電單車及途人後，在百貨大樓門外停下。目擊者說：「這車怎麼都上去了！」警方事後發出通報，指一名42歲的朱姓女司機涉嫌無證駕駛一部私家車，沿威海市環翠區新威路由南向北行駛至和平路交界時，與一輛電單車與2名行人相撞，事故造成2人死亡，1人受重傷正在搶救中，私家車與電單車損壞。女司機已被警方控制，經初步檢驗她並未飲酒和吸食毒品，事故有待進一步調查。

網民講乜：

芸芸眾生：無證開車？這是在幹嘛？把自己的生命和別人的生命當玩笑？

貪睡柴郡貓：太可怕了，無證也敢駕駛，路人太倒霉了。

李大冷冷不冷：這是開的多快都特麼起飛了？還無證駕駛，建議死刑，不可饒恕。

邊吃邊減肥的曼曼仔：無證駕駛甚麼心理？你不怕死，別傷着別人行嗎？自己想死跑遠點。

憨憨阿銘兒：看她下車時候還特別淡定，還去看看前面躺的人，真是服了這個大姨。

封面新聞／新浪微博

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