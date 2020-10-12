被拘加國公民　9個月來首視像探望

加拿大外交部證實，駐華大使鮑達民（Dominic Barton）罕有獲准以視像形式，探望被中國扣留的前外交官康明凱（Michael Kovrig）與商人斯帕沃（Michael Spavor）。這是兩人自1月，相隔九個月再獲領事探望。兩人因華為副董事長孟晚舟2018年12月1日在加拿大過境時被捕而遭中方報復，同年底在中國被捕並羈押至今。

加拿大外交部10日發表聲明指，駐華大使鮑達民先後在上周五及上周六對斯帕沃與康明凱進行「虛擬領事探視」（virtual consular access）。中方自2018年12月10日起「任意羈押」兩名加拿大人，加方持續呼籲中方立即釋放他們。加拿大總理杜魯多也表示，上周六與美國總統特朗普通話，討論兩名加國公民被中國拘留事件。

孟晚舟所獲待遇差天共地

加國外交官在今年1月13日和14日獲准對探視兩人。兩人去年6月19日遭北京人民檢察院以「為境外刺探國家秘密、情報罪」起訴。兩人被捕迄今均未公開露面。而武肺疫情爆發後，加拿大駐華領使人員每月一次到看守所探望兩人的安排亦被暫停。

法廣網指出，兩人在中國所受對待，與孟晚舟在加拿大獲得的待遇有天壤之別。孟被捕後砸大錢聘請律師，很快便獲得假釋，住在溫哥華豪宅，可在市區自由出入，滿面微笑地出庭。

路透社/法廣網