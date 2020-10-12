寵物經濟｜「雲吸寵」療癒心靈 每5秒有一場網上直播 年市場額$2,336億

城市生活壓力大，加上疫情令人留家時間更多，造就更強大的「雲吸寵」（網上觀看別人的寵物片）需求，許多白領中產也迷上看寵物片來達到心靈「療癒」效果。最新研究報告顯示，快手短片平台的寵物影音今年單日最高播放量達7億次；5月時平均5.4秒就有一場寵物直播。另一報告顯示，2月淘寶上的寵物直播場次按年增375%，每天有100萬人在淘寶直播上看寵物。環環構成的寵物經濟圈去年的市場價值達到2,024億人民幣（下同，約2,336億港元）。

據報道，一名內地女白領小雲表示，看寵物短片有一種「療癒」感，無論多忙多晚，睡前也要在網上不同平台，看半小時的寵物照或短片。

另一內地80後媒體人濤濤在3年前開始養了3隻貓，每月支出逾2,000元（約2,308港元）。

許多愛動物的人也認為，寵物的呆萌模樣以及與人的互動，最能紓解壓力，即使是透過網上看動物，也同樣有效。

據日前快手大數據研究院發佈的「2020快手寵物生態報告」指出，截至今年5月，快手平台每5.4秒便有一場寵物直播，場均直播時間一小時，日均直播時間高達1.6萬小時；寵物觀眾數量逾1億，活躍寵物作者數量也達7.5萬人，中國「80後」、「90後」寵物作者佔比達80%。

除了賣萌搞笑，寵物在內地的帶貨能力也不容小覷。今年「618」促銷期間，抖音寵物主播「汪小隱嚴選」與寵物電商「E寵」合作，直播帶貨金額達208萬元（約240萬港元），累計觀看人次近百萬。

中國以寵物為核心的「牠」經濟正在崛起，業界人士表示，從養寵消費族群年輕化，也帶動了中國線上寵物經濟走向繁榮。

據《2019年中國寵物行業白皮書》數據，去年內地城鎮的寵物（犬貓）消費市場已達2024億元，同比增長18.5%。去年人均單隻寵物犬年消費達6,082元（約7,020港元），人均單隻寵物貓年消費金額為4,755元（約5,488港元），同比增長10.3%。如今，受疫情影響，這些消費很大部份轉移到線上。

這些寵物經濟，除了傳統的寵物食品，健康、玩樂、打扮等的線上消費額大幅上升，也興起了寵物出行和智能設備，例如寵物車載帳篷、寵物太空艙、自動貓砂盆等的消費搜索數量也急升，分別增加3倍、逾200%及879%。

甚至針對寵物的外賣，同樣成為疫情下的得益者。餓了麼發佈的《2020寵物外賣報告》顯示，過去一年其平台的寵物外賣訂單上升135%，用戶平均一單消費125元（約144港元）。目前，餓了麼上寵物商品、服務超過3,000種。貓糧、狗糧、貓砂、罐頭、零食等商品的銷售增長都超過100%。

不過，網上寵物經濟的興旺，也帶來不少悲劇。許多人通過網絡，違規買賣寵物，早前便流傳一段河南漯河東興物流中心的短片，顯示上萬個包裝成速遞品的寵物奄奄一息，甚至死亡，當中包括三萬隻兔子、數千隻貓狗等。牠們因物流公司未符合法手續，司機棄貨逃走，令滯留動物大批因缺食水或缺氧死亡。

《人民日報》海外版

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