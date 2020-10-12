中共破台諜案｜台灣前情報員：李孟居非間諜 偷拍手法不專業

大陸昨晚透過央視，高調宣佈破獲數百宗涉及台灣的間諜案，更公開涉嫌在深圳拍攝武警集結的台商李孟居案件，惟該案疑點重重，引發台灣情報界質疑。有退休情報官員確認，李孟居並非台灣單位的間諜，認為他拍攝手法不專業，根本沒有受過搜集情報訓練。

一名退休情治官員表示，按照央視的報道，李孟居根本不是台灣情報單位所吸收的人，並認為如果李的行動是獲台灣軍情局指示，北京當局會直接公佈他是軍情局指派的情報員與身份。

台灣軍情局前少將陳虎門昨日指出，他看了陸媒的報道，認為有很多漏洞，因為台灣當局為保障情報員安全、減低風險，軍情局早已停派情報員到大陸，近年都是靠在台灣或海外的大陸人做情報工作，或在網上聯絡大陸人。他質疑台灣沒派情報員的情況下，大陸怎能破獲「數百宗間諜案」？認為這是羅織而來，否則就是拘捕大陸人。

對於李孟居被當局安排在電視上認罪，副總統賴清德今天表示，任誰都看得出是「中國押人在先、強迫告白在後」的戲碼，強調「中國的文攻武嚇對台灣人民沒有效」，呼籲大陸應藉由對話解決兩岸歧異，這才是國際社會所樂見。他又指出，台灣當局將為李孟居提供必要協助。

高雄市長陳其邁則批評這是「構陷設局」，用莫須有的罪名構陷入罪，認為這是破壞兩岸關係的做法，北京當局此舉非常愚蠢，也會讓兩岸人民的距離越來越遠。

台灣基進黨亦發表聲明，認為中共推出「台諜」議題，顯然是一齣以「破獲台灣間諜」為藉口，持續對台發動心理戰，恐嚇台灣人的劇本，再次證明中共政權無法對話的邪惡本質，只要危及中共政權穩定，任何人都可以「被間諜」，然後「被認罪」。

基進黨今日呼籲總統蔡英文，回應中共最有力的方法，就是剿滅在台的共諜。

《中國時報》／中央社

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