習近平南下深圳 加促大灣區吸磁作用 專家：香港將趨弱化

中國國家主席習近平即將南下出席深圳經濟特區成立40周年慶祝活動，廣東、深圳嚴陣以待，特警駐守街上，多地臨時禁止使用無人機。中央昨亦先向深圳送禮，印發《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020－2025年） 》(下稱《方案》)，給予深圳更多改革自主權，為習南下造勢。時事評論員吳強認為，深圳作為內地最後一個改革開放增長點，中央在目前的經濟形勢下，對其寄予厚望，預料深圳和改革開放都會是「十四五」（2021年至2025年）規劃的重點。另一方面，深圳未來在大灣區融合發展下，亦將是對香港的統戰與吸納主體，香港將趨弱化。

今年8月26日是深圳特區成立40周年的正日，但是按照過去十周年、二十周年和三十周年的慣例，慶祝大典都不是在正日舉行，因為要遷就國家領導人的行程。據了解習近平這一次除了會出席40周年慶典，也會視察深圳的科技公司。

深圳市委日前召開第十五次全會提到，要打造暢通國內循環、參與國際循環的「深圳樣本」，外界預料習南下深圳，將會宣示深化改革的決心。吳強對《蘋果》表示，習在中央決策中，一直扮演着毛主義旗手和鄧改開旗手的雙重角色，例如推進公私混改、抓捕黨內異議人士，是其倒退、保守的一面；而到出席深圳紀念活動、對深圳特區進一步開放的支持，則是營造他促進開放形象，「他要繼續扮演同時具有毛和鄧雙重的、第三代領袖的一個角色，深圳是他表現出市場開放的一方面」。

而習近平這次南下深圳的意義，「相信是他一次重要南巡、類似當年鄧小平南巡的活動，並試圖在歷史上留下印記。」

中央昨發佈《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020－2025年）》，重點提及要發展金融、放寬市場准入，要增強深圳在大灣區中的核心引擎功能。吳認為，在大灣區融合中強調深圳作為中心，宣佈發展高科技、金融等，一方面是回應黨內的批評，在國際上確立一些所謂自主創新的意義，另一方面亦表現出他對香港金融系統的不信任。不但弱化香港，吳強續稱，深圳未來甚至將會成為統戰、吸納香港的主體，整個大灣區實質變相是「公私混改」，「深圳的國有資本對香港傳統金融資本的吸收、改造，會在未來的大深圳灣的計劃中體現出來，這是深圳未來的定位，不僅是所謂的金融中心、高科技樣本，同時也是吸收和統戰香港的地方。」

《蘋果》記者/ 新華社/ 央視

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！