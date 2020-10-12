濤濤筆剟｜教師學生對他們的「威脅」

除了年輕人，教師也成了港共的重點打擊對象。

梁振英為逼政府公開被投訴教師的資料，不惜將教育局局長楊潤雄告上法庭。而宣道小學老師被指專業失德而「釘牌」，更是莫須有，凸顯當局正不擇手段地打壓教育界。

港共近年對教育之「重視」，都是中共建政及九七後之最。習對教育就有很多指示，校園「七不講」，對課程、教科書審核之嚴、對老師的意識形態要求等，都是三十多年僅見。黨刊《求是》近日介紹的新書，提到習近平去年三月在思想政治理論課教師座談會上說，「如果培養了半天，培養出來的是吃裏扒外、吃哪家飯砸哪家鍋的人，甚至是我們這個制度的掘墓人，那辦教育幹甚麼」？顯然，習對教育極不放心。

香港亦如此，港澳系統官員、喉舌、中共傀儡等都將矛頭對準通識科，將通識科老師、課程內容及教科書視為眼中釘，香港抗爭運動後，大中小學及老師都成為左派攻擊對象，將抗議持續不斷、逾四成被捕者為學生的責任，推到老師及學校身上，港府也在全面加強對學校的控制和干預。

習近平擔心失去政權的危機意識極重，甚至變得神經兮兮，作出過度及不必要反應而弄巧成拙。所謂港獨就是最佳例子。梁振英五年前突指港大校園刊物《學苑》文章主張香港「尋找一條自立自決的出路」是港獨，還遭各方揶揄責難，大家心知「港獨」絕非主流民意，說港人爭取獨立根本是天方夜譚（今日另當別論）。不過，梁氏挑起此偽命題後，北京乘勢改變香港政策，干預日增且更明目張膽，由一國兩制急速過度到一國一制，港人反抗更激烈，要求自決、民主、捍衞高度自治的聲音更盛，中共皆視之為港獨，到送中惡法後，一切皆無法逆轉。顯然，港獨這個偽命題正中習的死穴，之後中港政權逐步向教育界施壓，如今教育界更成眼中釘！

習對教育的憂慮，或許源於中共建黨之初，十三名中共一大代表清一色是教師和學生，當中九人有大學學歷，其中六人更曾留學日本，其餘的毛澤東等四人也有師範或中學學歷，創辦人陳獨秀及李大釗更是北大教授。學校成了中共創黨搖籃，習也擔心中港的學校培養出「顛覆」人才，才對中港教育界施以重手，而梁振英對習的研究用功甚深！

潘小濤

資深傳媒人

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