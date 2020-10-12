國台辦重提九二共識　立法院長：無法接受

台灣總統蔡英文發表雙十演說後，大陸國台辦繼續老調重彈，重申回到「九二共識」政治基礎的正軌，兩岸才能重啟對話。立法院長游錫堃昨反擊，一個中國是要台灣香港化、新疆化、西藏化：「這我沒有辦法接受，台灣2,300萬人也絕對沒辦法接受」。而昨日，中共軍機再次飛入台灣西南空域，亦是10月以來共機第八度擾台。

游錫堃出席公開活動前受訪，開腔批評大陸對台策略，稱大陸機艦繞台、跨越台海中線次數頻繁：「中國今年要主動挑起戰事的機會不高。」除非兩岸有擦槍走火，或美國政黨外交太過強勢。針對大陸以九二共識回應蔡英文雙十談話，游直言，大陸的回應是希望美國與其對話，批評前總統馬英九在與習近平「馬習會」時，只談九二共識，連「各表」都不敢講。

無法接受台灣香港化

他指明，「九二共識」就是一個中國，若照馬英九一直要求「九二共識」，馬英九是要台灣香港化、新疆化、西藏化：「要讓台灣向香港這樣，讓人民受到這麼多苦難，讓華人第一個民主國家因為九二共識而沉淪，這個沒有人會接受。」另外，國防部表示，解放軍一架運8反潛機昨進入台灣西南空域防空識別區，台軍派空中巡邏兵力應付，啟用廣播驅離、防空導彈追監。同時，解放軍將於明天（13日）起至周六，在福建漳州古雷半島東側海域進行實彈射擊，禁止人船進入。

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