澳洲華裔作家楊恆均被控間諜罪 華外交部：正在審理

澳洲籍作家、民運人士楊恆均（原名：楊軍），遭中國檢察院正式落案檢控間諜罪，於本月7日發出起訴通知書。中國外交部發言人趙立堅今（12日）在例行記者會上表示，北京市第二中級人民法院已以間諜罪對楊提出公訴，目前正在一審審理。

趙立堅表示，北京市人民檢察院第二分院於本月7日對澳洲籍男子楊恆均以間諜罪向北京市第二中級人民法院提起公訴。北京市第二中級人民法院已立案受理。趙強調，案件目前正在一審審理過程中，中方有關部門嚴格依法辦案，充份保障其各項合法權利。

55歲的楊恆均於2019年1月由美國紐約飛抵廣州機場時，被中國國安人員帶走，同年11月正式被捕，國家安全局從今年3月開始對楊提出指控，但當時並未交代罪及的罪行。

9月3日，楊恆均與律師會面時否認間諜罪的指控，他稱自己是無辜的，會戰鬥到底，並向家人表示：「我永遠不會承認自己沒有做過的事情。」澳洲官員亦曾向其進行領事探訪，但由於受武漢肺炎疫情的限制影響，訪問只能通過視像形式進行。

楊恆均的妻子袁瑞娟早前向澳洲廣播公司（ABC）表示，9日接獲當局發出的起訴書，得知指控後，她感到無助，擔心澳洲政府亦無法插手。

澎湃新聞網

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