習近平周三現身深圳賀特區建立40周年 撞正林鄭施政報告當香港無到？

（新增：內容）新華社報道，中共總書記習近平，將在周三（14日）上午，出席在深圳舉行的深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，並且會發重要講話。然而，大會舉行的時間，撞正香港特首林鄭月娥在立法會發表施正報告的時間。有親中港媒透露，林鄭或押後發表施政報告。內地政治學者吳強向《蘋果》分析，林鄭縱未能出席當日的慶祝大會，也有可能提前或以其他方式與習見面，而施政報告內容也會呼應未來粵港澳大灣區一體化計劃，加以配合。

新華社指，這次深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，央視、新華網等官媒將會現場直播。

然而，立法會秘書處9日公佈，周三上午11時將會召開大會，屆時林鄭月娥將會發表施政報告。有線新聞則報道，指港府正研究特首押後發表施政報告。

吳強表示，習近平今次南巡對深圳發展的定位包含對粵港澳大灣區一體化計劃，用中共擅長的維護主義的經濟手段來「統戰香港」，一體化計劃包括金融、勞動力和資本方面；而北京當局過去半年一直提倡「混改經濟」，大灣區一體化計劃就是地區性的公私營企業的混改，用大灣區國有的經濟模式來混合改革香港既有的資本模式。

香港特首林鄭月娥剛好安排周三發表施政報告，吳強表示，他不認為兩個時間相撞就是無視香港，但同意在粵港澳大灣區中，是以深圳為主，港澳為副。縱使林鄭月娥未能出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，但仍可能提前或以其他方式與習見面，而施政報告內容也會呼應未來粵港澳大灣區一體化計劃，加以配合。

另外，新華社今日發文指有關深圳2020至2025年的綜合改革試點實施方案，透露出重大改革信號。文章引述中國經濟體制改革研究會會長彭森指，在深圳經濟特區設立40周年之際，支持深圳實施綜合授權改革試點，是黨中央從全局出發，在新時代推動深圳改革開放再出發的重大戰略部署。他並指，這是發揮好深圳在全國改革開放排頭兵作用的重大舉措，是支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的關鍵一招，是創新改革方式方法的全新探索，也是堅定不移深化改革開放的重要宣示。

《蘋果》記者／新華社／有線新聞

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