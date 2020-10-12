通緝犯重遇中學情人 1004封情書撐過在囚歲月

台灣一名涉及毒品、槍械案的通緝犯，逃亡期間重遇中學情人，對方一句「等你出來」，讓他鼓起勇氣自首。在監獄4年多的歲月，對方不離不棄寄出1,004封情書，令他熬過最孤獨艱苦的日子，更重拾創作音樂的動力。出獄後，他的作品更獲選用為公益微電影《卸妝》的主題及片尾曲，令這名回頭浪子以音樂開展新生。

37歲的張峯議，接受訪問時拿出珍藏的1,004封情書，感嘆「做人要重新站起來很不容易」，慶幸有愛他的家人和欣賞自己音樂的人，用滿滿的愛，令自己有機會重新出發。

自小父母離異，由祖父母帶大的張峯議，從小對音樂有興趣。高中畢業後因在夜店駐唱收入不穩，很快便轉為地產經紀，為了賺錢而認識許多三教九流朋友，最終染上毒癮。

張峯議為了買毒品，又開始涉足製造改裝槍，並賠上第一段婚姻，加上最重要的祖父母先後去世，卻因自己的荒唐和被收押，不能見到二人最後一面，成為他最大的遺憾。加上吸毒後他常有被襲的幻覺，在迷惘和恐懼下，張峯議開始擁槍自重，後於2013年被捕。

他因不想面對責任，2015年被法院確定判刑後開始逃亡而被通緝。之後因重遇中學時女友，這對青梅竹馬的舊戀人，迅即重燃愛火，女方更不嫌棄張峯議重案在身，勸他勇敢面對，以一句「等你出來」，讓張峯議主動投案。

女友也沒讓他失望，服刑短短兩個月後，兩人就在監獄中辦理結婚登記。

「她當年念的是前段班，我是後段班，如今她念到大學畢業，有好的穩定的工作，我不但有案，還全身空空，一無所有。她真的是上天派來給我的天使。」談到愛妻，張峯議不禁露出幸福的微笑。

正因為妻子寫信鼓勵他在獄中重拾音樂創作，張峯議開始靜下心來寫歌作曲，就這樣在監獄中把人生經歷的親情、愛情和兄弟情，一段一段譜成《一路走來》、《手心裏的寶》等共40多首歌曲。

除了妻子，媽媽在張峯議4年多牢中歲月也扮演重要角色，因為媽媽每周必定出現，聽他說話，也會說一些外界瑣事給他聽，讓他不覺得與社會隔絕。

張峯議感恩地說：「出獄後媽跟我說，支持我做音樂做兩年，生活房租開銷都不要擔心，做不來，頂多兩年後去賣控肉飯。」

今年5月，張峯議假釋出獄，和妻子窩在山上一間細小的出租套房，妻子出門上班，他就用一套簡單麥克風配備和網絡下載剪接軟體，自行製作音樂和剪輯影片，到處寄出他創作的歌曲及自薦。

作品連續數月沒有任何回應，直到今年9月，收到顏正國短訊約見面，張峯議興奮若狂，令他意想不到的是，顏正國竟願意用他的歌。

顏正國執導的金門公益微電影《卸妝》10月初上映，片頭曲《一路走來》及片尾曲《手心裏的寶》，深獲人心，正是主唱張峯議在獄中對親情、愛情有感而發創作而成的詞曲。

台灣《蘋果新聞網》

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