華學者涉造假遭科學期刊撤稿

中國再有論文被國際期刊撤稿！全球權威學術期刊之一的《科學》（Science）上周五（9日）宣佈，撤下中國學者的一篇文章，原因是論文兩張照片，與過去發表過的論文所刊載圖片極度相似，被質疑學術造假，這亦是《科學》首次撤稿中國學者文章。涉事學者怪罪武漢肺炎，指封城令研究團隊四散各處，屬溝通錯誤。

被撤稿的論文名為「電場誘導異質界面金屬態構建超質子傳輸」，今年7月發表，共12名署名作者，第一作者為中國地質大學（武漢）材料與化學學院副教授吳艷。論文爭議在文內兩張圖片，與2017年及2018年發表的另外兩篇論文所刊載的圖片「撞相」。而三篇文章的通訊作者，均為東南大學能源與環境學院聯合儲能研究中心首席科學家朱斌。

稱疫情封城致溝通失誤

除朱斌等四名作者不接受撤稿外，其餘八名作者都接受撤稿決定，並發佈聲明，指對研究中「意外錯誤」負全責，解釋圖片錯誤是因研究最後階段，因疫情封城，作者身處各地，無法使用在武漢的實驗室數據資料庫及電腦，溝通失誤而出現圖片使用不當，中國地質大學官網前日也刪除有關報道。值得一提的是，中國地質大學近期接連遭國際學術期刊撤稿，該校副教授邢立達被投訴將蜥蜴斷定為恐龍或鳥，最近被國際科學期刊《自然》（Nature）撤稿。

上海澎湃新聞網