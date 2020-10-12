陸富豪攜巨款潛逃台灣　遭遞解出境

大陸富豪、吉林文投集團負責人張子毅，去年涉嫌非法吸金逾1.1億港元，他為了逃避追緝，竟豪花500萬港元買通人蛇集團，帶着懷孕女友、黃金及字畫偷渡赴台。台媒最新報道，台警接報後突擊拉人，落難富豪承認非法入境及供出偷渡路線，不獲起訴，現時已被遞解出境。

供出偷渡路線免起訴

現年44歲的張子毅在2012年創立「吉林文投集團」，集團號稱資產規模達17億港元，隨後設投資基金，以投資藝術品買賣、理財產品等名義，向大眾非法集資。去年3月，長春市公安局通報，張子毅涉嫌「非法吸收公眾存款罪」立案調查，未料對方已行蹤不明。

原來張子毅風光時，多次赴台旅遊，由姓鍾台籍導遊帶着觀光，當他出事後也只想到台灣，今年3月帶同懷孕6個半月的女友，從福建寧德市搭船，偷渡到基隆港上岸後，在鍾男幫助下入住文華東方、W酒店。台警後來透過「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議管道」，獲告知有偷渡客赴台，其於3月逮捕張子毅和其女友，查扣港幣、歐元現鈔，合計約5千萬元（約1,300萬港元），另外還有多幅清朝字畫及金條。

張子毅落網後坦言喜歡台灣的環境，決定偷渡來台，並供出自己的偷渡路線，讓警方破獲人蛇集團，兩人不獲起訴及被遞解出境，至於協助安排住宿的鍾男現時潛逃大陸被通緝。

台灣蘋果新聞網