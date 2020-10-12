蓬佩奧：華六萬邊境駐兵威脅印日澳

上周到訪日本出席美日印澳「四方安全對話」的美國國務卿蓬佩奧，回國後接受霍士新聞訪問時抨擊中國近期在中印邊境部署了近六萬人的兵力，形容印度、澳洲和日本三國都受到中國威脅。曾任民進黨中國事務部主任的台灣遠景基金會執行長賴怡忠，呼籲印度政府鬆綁台印部長級官員和國會層級互訪，在安全議題上加強合作。

綠營人士籲印台官員互訪

在東京與日印澳三國外長會晤的蓬佩奧在訪問中說，四國現都面臨中國共產黨試圖施加的威脅。「現在有100萬人因為中共沒有以他們應該的方式應對武漢病毒而死亡，經濟因此遭到破壞。印度北部邊境有六萬名中國士兵。澳洲人看到，當他們冒失地要求對病毒進行調查時，中國開始以經濟力量施壓，並試圖脅迫和欺負他們。」他在另一個電台訪問時又說：「世界已經覺醒，浪潮開始逆轉，美國在特朗普總統領導下正打造抵抗（中共）威脅的聯盟。」

印度網媒News 21昨推出印台關係專題，指新德里應該接受台灣作為有自主主權的政治實體，以建立更緊密的雙邊關係。報道訪問台灣綠營人士賴怡忠，指從民進黨的第一任政府以來，台灣一直視印度為經濟成長的下一個機遇及亞洲的戰略夥伴，但印度外交政策的制訂機構只把台灣看作是印中關係的麻煩（liability），建議首先應鬆綁台印部長級官員和國會層級訪問的限制來取得進展。

法新社/中央社