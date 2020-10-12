釣魚台爭議｜日官房長官抗議中國海警船侵領海 趙立堅：有巡航執法權

日本媒體《讀賣新聞》、日本放送協會（NHK）等周日（11日）報道，中國兩艘海警船從沖繩縣石垣市釣魚島（日稱尖閣諸島）附近海域進入日本領海，並反覆追逐正在作業的日本漁船。日本海上保安廳派出巡邏船以確保漁船安全，並加強戒備。

日本內閣官房長官加藤勝信周一（12日）表示，已向中國提交嚴正抗議，並要求中方立刻停止靠近日本漁船和離開相關海域。他又指，日方願意繼續採取冷靜堅決的應對措施。

報道又指，這是自8月28日以來，第18次有中國公務船從釣魚島附近海域進入日本領海。

中國外交部發言人趙立堅周一（12日）回應事件指，釣魚島及其附屬島嶼是中國的固有領土，在釣魚島海域開展巡航執法，是中方的固有權利，日方對此應予以切實尊重。

日研引入大型海巡無人機抗中

日媒《每日新聞》報道，因應中國船隻在日本近海造成的威脅日大，海上保安廳正考慮引進大型無人偵察機，加強對違法捕撈、犯罪或不明船隻的監視、巡邏。

報道指，海上保安廳將在周四（15日）開始至11月10日間，在青森縣八戶市，進行150小時的無人機飛行實驗。海保廳目前是以有人的巡邏船與飛機進行海上偵察業務。飛機當中，除直升機外，共有6架，但需定期維修，所以實際運用的是3架，幾乎每天出動偵監。

海上保安廳長官奧島高弘表示，無人偵察機續航時間長，晝夜均可出動，經實驗後如果證明效果夠大，將研議是否引進。

中央社／《讀賣新聞》

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