國台辦前副主任稱和平統一機會渺茫 重提「北平模式」兵臨城下以戰逼和

台灣總統蔡英文日前在雙十演說中向北京表示，呼籲兩岸展開有意義對話。但北京卻未有理會。大陸官媒昨晚更開始播出一系列指控台灣間諜潛入大陸的專題報道。國台辦前副主任王在希更重提使用「北平模式」統一台灣，意思就是兵臨城下「以戰逼和」。

「觀察者網」今日刊出王在希談論兩岸關係的文章，內容認為，兩岸和平統一的可能性已經微乎其微。他認為，大陸的武統聲浪之所以日益高漲，是因為「充分反映了大陸的民意，有利於遏制『台獨』分裂的發展勢頭」。

王在希又表示，除了武統之外，還有另一條解決台灣問題的選擇，「那就是我曾經提出過的『北平模式』，以戰迫和，以武促統，兵臨城下，不戰而屈人之兵。這樣可以最大限度地減少傷亡，縮小代價。但無論如何，不動用軍事武力這個手段，光是依靠政治談判、民間交流、小恩小惠，是不可能實現兩岸統一的」。

2017年，王在希曾提過「北平模式」，但當時連中國媒體都批評此為「一廂情願」。當時《環球時報》引述軍事專家指出，所謂的「北平模式」前提就是兵臨城下，「除非解放軍攻佔大小金門，軍艦圍困台灣，拒美日於千里之外，才能讓民進黨放棄台獨的想法。解決台灣問題，歸根到底要靠人民軍隊的實力來解決。沒有實力，或者有實力不敢用，『北平模式』只能淪為笑柄。」

除了「北平模式」，王在希在今日的最新訪問中還提了另一個建議，就是拉攏台灣在野黨，他說：「寄希望於台灣人民，是我們多年來一直堅持的一項基本政策。除了新老統派團體人士包括新黨之外，以民眾黨為代表的廣大第三勢力，還有百年老店國民黨，都是我們需要團結的力量。凡是認同兩岸一中、反對『台獨』分裂的人士，都是我們團結的對象。」

觀察者網

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