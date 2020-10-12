兩岸疫情速遞｜青島醫院大爆發再添9人染疫 當局下令5日內完成全民檢測

兩岸疫情最新情況：大陸累計確診85,557宗，死亡4,634宗。台灣則累計確診527宗，7人死亡。

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青島醫院大爆發 再添9人染疫

山東省青島市衞健委表示，在昨日發現3名無症狀感染者後，馬上對胸科醫院相關人士進行檢測，在377人當中，發現9人呈陽性，當中6人確診，另外3人被列為無症狀感染者。目前當局已經將76人列為密切接觸者、810名一般接觸者，並陸續接受病毒檢測，未發現有人呈陽性。

青島市要5日內完成全民檢測 民眾漏夜排隊取樣

青島市爆發新一輪疫情，當局昨晚要求全市醫療機構人員、新住院患者和陪護人員進行病毒檢測，在已檢查的14.3萬人當中，未發現有人呈陽性。當局同時下令在3日內在市南、市北、李滄、嶗山、城陽五區進行全面病毒檢測，民眾昨晚起陸續外出排隊，接受取樣，一早各區都出現排隊人龍。當局稱全青島市要在5日內完成全民檢測。

界面新聞

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