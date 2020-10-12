華為危機｜南京建全國首間所培訓晶片人才大學 學科「獨沽一味」集成電路技術

中國電訊設備製造商華為，被美國施加晶片限制後，手機業務危在旦夕，這亦令到中國決定加快晶片國產化的進程。據內媒披露，江蘇南京市成立專門培養晶片人才的高校「南京集成電路大學」 ，並接入華為海思、中芯國際等許多企業，把理論與實踐結合為一體，務求盡快實現晶片國產化，以擺脫受制美國的困境。

據《通信信息報》報道，國家專用集成電路系統工程技術研究中心主任、東南大學集成電路學院院長時龍興，日前在一個半導體才智大會上宣佈，內地成立首間專門培養晶片人才的高校「南京集成電路大學」。

報道稱，這所大學的所有學科將圍繞集成電路技術而設計，還接入華為海思、中芯國際等許多企業，把理論與實踐結合為一體。

晶片一直是中國缺口最大的產品，也是進口金額最高的商品，過去的兩年時間，中國每年的晶片進口金額超過3,000億美元（約2.3萬億港元），而今年預測至少也將超過3,000億美元。報道引述中國海關數據稱，2020上半年，中國進口晶片累計增長25.5%，而進口金額累計增長12.2%。

與之對比，中國上半年出口晶片同比增長13.8%，出口金額累計增長10.5%。晶片貿易逆差達到了1,040.89億美元（約8,067 億港元），較2019年同期相比正在拉大。

上月15日，美國商務部給予的120天緩衝期過去，隨即宣佈針對華為及其子公司的晶片升級禁令正式生效，台灣晶晶代工廠台積電、美國公司高通等公司正式停止出貨給華為。

驅動之家/ 多維新聞網

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