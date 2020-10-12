【台灣開鍘】台灣淘寶不撤資 改以外資身份圖敗部復活

台灣的經濟部投審會早前裁定，阿里巴巴旗下淘寶台灣涉嫌違反兩岸人民關係條例，罰款41萬元新台幣（約11萬港元）。不過，淘寶台灣目前仍在經營電平台，而且正尋求辦法，希望將資本改成外資，繼續在台灣營運。不過，投審會認為，最重要是停止使用阿里巴巴的網絡平台。

投審會先前認為，淘寶台灣透過新加坡子公司持有英商克雷達28.77%股權，雖未逾陸資許可辦法的30%持股認定標準，但依台灣法規，阿里巴巴仍能操控克雷達的營運方針，因此認定對其具有控制能力。

另一個重點，是淘寶台灣使用阿里巴巴授權的商標、域名及平台IT系統維護及技術支援服務，平台IT系統欠缺獨立的經營權力與能力。而台灣網民登入淘寶台灣時，註冊需同意的「用戶服務協議及隱私政策」，竟是連到阿里巴巴的伺服器，會員交易資料更會傳到大陸，有資訊安全風險。

克雷達認為希望透過與投審會的協商，可以保住平台，繼續經營，不過，官員透露淘寶台灣曾表示，不希望朝撤資方向走，但提出的具體方案卻要繼續檢視。官員亦稱，克雷達修改股東章程、修訂阿里巴巴的否決權還不足夠，必須要不再使用阿里巴巴的技術平台。

投審會認為，淘寶台灣不一定要收起來，可以將公司賣給台公司，或真正的外國人，同時必須要放棄阿里巴巴網路平台，重新購買台灣或外國技術，才是較保險的方法。

台灣《蘋果新聞網》

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