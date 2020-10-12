習近平南下深圳｜頻打破常規 修憲永續連任 非「逢十大慶」閱兵騷肌

中共總書記習近平周三（14日）南下深圳，出席經濟特區成立40周年大會，與香港特首發表施政報告撞期，有指此舉相當罕見，甚至聞所未聞。但其實習自掌權以來，已多次打破常規，除了修憲讓自己可永續執政外，他亦打破以往內地官場以派系為選拔官員的規定，他還選擇在非中共建政「逢十大慶」時舉行閱兵，更曾將閱兵地點從北京天安門改到內蒙古。

習近平頻頻打破常規，最為人熟知的，就是在2018年提出修憲，刪除國家主席、副主席「連續任職不得超過兩屆」的限制，變相可永續連任，這次修憲引發國際關注，認為是削弱集體領導模式的制衡能力，同時可能會重啟文革時期的個人崇拜等問題。

在中共2012年中共十八大前，內地曾經傳出「太子黨主政中央、團派把持地方、地方派系勢力衰」的消息，可是習近平上台後，出身福建、浙江兩省的官員受到重點提拔，所謂「團派」逐漸消弭，以軍工系為代表的新技術官僚冒起。習近平這樣的用人新規，令舊有的「派系」全面打破，有政治意識、大局意識的官員得到重用，目的是強調政治規矩，重新樹立中央權威，並且提高他個人的權威。

習近平亦打破了中共政治局常委退休年齡的限制，目前中共的7名常委中，除了習近平本人和李克強總理外，其他5人都已經到了規定的68歲退休年齡，再加上被稱為「第八常委」的國家副主席王岐山。分析認為他的做法，是要確保重要盟友保持他們的職位，也是為自己的第三屆任期鋪路。

習近平的任內多次舉行閱兵，更打破中共以往逢十「大慶」才舉行閱兵的慣例，在2015年9月3日借紀念抗日戰爭勝利70周年，在天安門舉行大閱兵。此外，2017年，習近平趁中共建軍90年之際舉行閱兵，而這次閱兵地點不再是天安門，而是內蒙古朱日和訓練基地。此次閱兵，從時間、地點、參閱者、觀摩人群，以至口號等方面都一改常規。

《蘋果》記者

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