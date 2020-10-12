習近平南下｜稱42年前已到過潮州 重遊料與台海局勢有關

國家主席習近平南下出席周三（14日）的深圳經濟特區建立40周年慶祝大會前夕，率先到廣東潮州以親民形象視察。有分析估計，習近平除了重視潮州的開放作用外，也是因潮州位處對台前線之一。

根據網上流傳習近平參觀潮州老城區的影片顯示，大批民眾在兩旁向正在走近的習近平拍掌，高呼「總書記，你好！」之後習近平拿着咪高峯講話，表示自己早於1978年便曾到潮州：「我（當時）來的時候，這裏有很多人可能都不在。」

除了潮州老城的購物街外，習近平也去了當地古城樓廣濟門參觀，在大批官員陪同下登上城樓。現場則有大批警員及警犬戒備。

然而，習近平與潮州本身有淵源，他的第一任妻子柯玲玲，是揭陽普寧縣人，而普寧也是潮汕的五大城市之一。習近平與柯玲玲在1979年結婚，這說明他第一到訪潮洲，是在他首次結婚之前。

這次習近平南巡的其中一個主要目的，是要參與深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，潮州是海內外潮州人，包括是潮商的原鄉，習近平這次訪問，也是代表着大陸將會進一步開放，重視潮商力量。潮州是海內外潮州人，包括潮商的原鄉，大陸將進一步開放，重視潮商力量。潮州市政府網周日（11日）也刊出了一篇介紹潮州是文化古城的文章，開首便引用習近平對廣東的講話，強調要利用潮州豐厚的歷史資源，大力發展文化事業。

習近平選擇在潮州作為南行公開活動的首站，除了是舊地重遊外，亦可能與台海局勢有關。因為當地是面對台海的前線之一，估計習近平也會參觀當地的部隊。潮州是廣東其中一個主要部隊部署的地點，軍方在當地部署摩托化步兵師、裝甲團、坦克二營及火箭軍。近日廣東、福建軍隊舉行演習，並且進行實射擊、登陸等演習，不排除習近平到潮州，是順道看望演習部隊。

綜合報道

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