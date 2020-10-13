廣州南沙鐵路擬銜接深圳 模糊大灣區城市邊界

內媒報道，廣州地鐵周一（12日）提升粵港澳大灣區鐵路網絡公開招標，冀接通廣深地鐵，屆時南沙可銜接深圳地鐵。報道形容「建設和完善軌道交通是落實粵港澳大灣區發展規劃綱要的重要一環」，逐漸模糊珠三角城市群行政邊界逐、都市圈發展一體化的自然結果。

招標書顯示，廣州地鐵22號線將規劃為跨市快線，延至東莞，銜接深圳；18號線南延至中山珠海；28號線東延至東莞外；其中，位於粵港澳大灣區幾何中心的廣州南沙，位經22號線和18號線，將連接廣州、深圳和東莞。

據了解，廣州22號線是時速160公里的市域快線，規劃之初是為了縮短來往南沙與廣州南站的時間，開通後22號線將利用18號線番禺廣場至南沙萬頃沙的走廊，直接開到南沙，未來南沙若伸延至東莞，可銜接深圳鐵路。

報道統計，廣州有5條高速軌道擬向周邊城市伸延，包括17號線、18號線、22號線、28號線及37號線。

21世紀經濟

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