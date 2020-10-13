中共新規只准愛國穆斯林出國朝聖 學者：怕帶激進思想回國威脅統治

中國政府打壓宗教，無所不用其極，就連伊斯蘭教徒一生人最重視，前往聖城麥加朝聖的活動，也要嚴加限制。國家宗教事務局聯同外交部、公安部等部門昨日公佈《伊斯蘭教朝覲（朝聖）事務管理辦法》，規定除官方認可的中國伊斯蘭教協會外，其他任何組織或者個人不得組織朝聖活動，並規定「愛國守法，品行端正」的穆斯林才有機會參與朝聖團。「世界維吾爾代表大會」發言人迪里夏提對《蘋果》表示，中共此舉是想將穆斯林與世界切割，再藉由官方組織的朝聖團，來宣揚所謂尊重宗教信仰自由，以應對國際社會的壓力。有宗教學者則指，中共一直擔心穆斯林前往朝聖後帶回激進的信仰思想，對其統治構成威脅，因此才重申過去由「官方」包辦朝聖團的做法。

中國穆斯林人口約2,500萬，主要由基本全民信仰伊斯蘭教的少數民族組成，其中人口最多的是回族（約1,200萬）和維吾爾族（約1,000萬）。根據中國伊斯蘭教協會公佈的數字，每年都有1萬至1.4萬名柏穆斯林參團，到沙地阿拉伯麥加（Mecca）朝聖。至於私下取道第三國，或以偷渡方式前往朝聖的穆斯林，則不計其數。

據內地媒體報道，國家宗教事務局、外交部、公安部、文化和旅遊部、國家衞健委、海關總署、國家市監總局、中國民用航空局昨日聯合公佈《伊斯蘭教朝覲事務管理辦法》 （簡稱：《辦法》），並表示自今年12月1日起實施。《辦法》共7章42條，規定信仰伊斯蘭教的中國公民的朝覲活動，應當有組織、有計劃、有秩序和依法進行，除中國伊斯蘭教協會以外，其他任何組織或者個人都不得組織朝覲活動。

《辦法》強調，若擅自組織公民朝覲或為非法朝覲活動提供條件的，依照有關法律和《宗教事務條例》進行處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

不過，並非所有穆斯林都有資格參加官辦的聖覲團。根據《辦法》規定，申請參加者的首要基本條件為「愛國守法，品行端正」，未參加過朝覲以及有能力支付朝覲相關費用。他們必須事先向戶籍所在地的宗教事務行政單位報名，逐級審核並剔除不合格報名者後，由各省級政府公告該省的通過名單。

專研究伊斯蘭教的台灣政治大學宗教研究所副教授兼所長蔡源林對《蘋果》表示，中國政府自建政以來一直對穆斯林到中東朝聖的活動嚴加管控，過去也是由官方認同的中國伊斯蘭教協會「獨家」組團前往，他相信這次公佈有關管理辦法，只不過再度重申有關做法，並且更嚴格執行而已，不排除與這幾年有太多穆斯林私下經由第三國，或以偷渡方式前往麥加朝聖有關。

蔡源林又指出，不少研究均顯示，很多穆斯林前往中東朝聖後，往往會受到一些新的信仰思想所刺激，例如伊斯蘭的激進主義，回國後或會對本國的信仰系統帶來一定程度的衝擊。早在清朝，清政府早已發現這種現象，從而加以管控。而中共建政後，對伊斯蘭教管控越趨嚴格，某種度而言，也是擔心這種現象，會對其統治構成威脅。事實上，兩年前已有報道指，參與朝聖團的穆斯林均被要求，佩戴具有GPS系統的智能卡，隨時讓有關當局知道其位置。

「世界維吾爾代表大會」發言人迪里夏提則對《蘋果》表示，中國政府一直以行政與司法方法，打壓信奉伊斯蘭教的少數民族，同時推動「伊斯蘭教中國化」。而今次公佈的朝聖管理辦法，相信背後有兩個主要目的：一方面嚴格限制穆斯林私下組團或個人前往麥加朝聖，從而將他們與世界切割或隔絕；另一方面，以官辦的聖朝團來宣揚中國人享有的信仰自由，以應對國際社會質疑中國政府打壓宗教的壓力。事實上，這些聖朝團的團員，均是由政府所精心挑選，全部都符合中共的政治標準，所謂進行朝聖活動，根本是在搞大外宣的政治宣傳。

迪里夏提指，過去不少維吾爾族人及哈薩克族人就因為經第三國到麥加朝覲，回到中國後被重罰，關押在再教育營中。

依據朝覲規範，每一個身體健康、經濟良好的穆斯林，一生中至少必須到聖城麥加朝覲一次。每年朝覲的日期是伊斯蘭曆12月的第8日到第12日，但由於伊斯蘭曆法是陰曆，每年比公曆少11天，因此朝覲日期在西曆中年年都不同。而麥加每年吸引將近300萬穆斯林到當地朝覲。明年的朝覲日期是8月10日。

《蘋果》記者

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