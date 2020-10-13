內地禁私人組織赴麥加朝覲

內地推出規管穆斯林赴伊斯蘭教聖城麥加朝覲的法規，並訂立更嚴格的申請資格和流程。當局昨頒佈《伊斯蘭教朝覲事務管理辦法》，規定除了中國伊斯蘭教協會外，任何組織或個人不得組織朝覲活動。申請朝覲者必須符合「愛國守法」的條件，一生只能參加一次，中國朝覲工作總團要對朝覲者進行愛國主義和安全教育，以「抵禦宗教極端思想滲透」。

「愛國守法」才能申請

《伊斯蘭教朝覲事務管理辦法》將於今年12月起實施，規定信仰伊斯蘭教的中國公民前往麥加朝覲，要經由伊斯蘭教協會組織，各地政府依法制止非法朝覲活動。公民申請朝覲的基本條件，包括愛國守法，品行端正，未參加過朝覲，身體健康，有能力支付相關費用等。申請者須於戶籍所在地的朝覲報名網站報名，最後由省級政府宗教事務部門確定朝覲團名單。

據管理辦法，宗教事務部門應組織對朝覲人員展開政策法規、愛國主義、民族團結等教育培訓。伊斯蘭教協會組織成立朝覲工作總團，負責朝覲團的境外食宿交通和參觀教務等活動，並對朝覲者進行愛國主義和安全教育，抵禦宗教極端思想滲透，防範危害國家安全的行為。擅自組織朝覲者可依法被處罰。早在2004年的《宗教事務條例》，內地已規定穆斯林往國外朝覲須透過中國伊斯蘭教協會。伊斯蘭教義規定每名穆斯林在身體良好，且經濟狀況許可下，一生必須朝覲一次。

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