關押21月　澳華裔作家被控間諜罪

澳洲籍華裔作家楊恒均（又名楊軍）在內地關押21個月，外交部發言人趙立堅昨日主持例行記者會時證實，楊在本月7日已被以間諜罪起訴。

撰文論中國公民社會

趙立堅稱，北京市人民檢察院第二分院經依法審查，已於2020年10月7日對澳洲籍犯罪嫌疑人楊軍以間諜罪向北京市第二中級人民法院提起公訴。北京市第二中級人民法院已經依法立案受理。目前案件正在一審審理過程中，中方有關部門嚴格依法辦案，充份保障楊軍的各項合法權利。楊恒均妻子袁瑞娟日前接受外媒採訪時透露，根據起訴書的內容，楊恒均被控五項罪行，但是由於保密協議，律師無法透露任何細節。她說:「楊恒均亦否認一切指控，他正受到政治迫害，並於受監視期間遭受了精神虐待。」

55歲的楊恒均，曾在中國外交部工作，2000年移民澳洲，他以中國公民社會、政治發展為題的網上文章，擁有大量讀者。去年1月19日，楊與妻女在廣州機場準備轉機去上海時被帶被捕，之後被關押在北京，無法與家人接觸；同年11月正式被捕，國家安全局從今年3月開始對楊提出指控，但當時並未交代罪及的罪行。今年9月3日，楊恒均與律師會面時否認間諜罪的指控，他稱自己是無辜的，會戰鬥到底，並向家人表示：「我永遠不會承認自己沒有做過的事情。」澎湃新聞網