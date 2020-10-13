爆廢公社突遭FB無預警下架 管理員無奈：全爆系社團停3天哀悼

Facebook社團「爆料公社」開放全民投訴不公不義之事，擁有251萬成員，之後衍生出「爆料公社二館」、「爆廢公社」、「爆怨公社」等社團，深受網民支持。不過今天有網民發現，社員過破百萬的「爆廢公社」，早上突然無預警下架，網上隨即掀起一遍哀嚎。被網民稱為「范爺」的爆系管理員范果旺隨後發文證實：「是的！」同時無奈宣佈：「全爆系社團從今天晚上開始停止活動三天」。

有網民在「爆廢公社二館」發帖詢問，昨晚在「爆廢公社」發佈了一篇文章，未料今天卻發現社團不見了，也搜尋不到，他一度以為是自己違反規定而遭封鎖或踢出，後來才發現其他人也遇到相同狀況。

網民立刻搜尋回報「廢一不見了」、「我的廢一也消失去囉」、「只能搜尋到公開版和二館，一館被下架了」，還有人哀嚎「沒爆廢我怎麼過生活」。另有網民推論「應該是臉書（FB）下架， 連管理者自己都找不到」；也有人認為「是那些貼動畫電影連結害的。每天貼不被盯上才怪」。

對此，「范爺」在FB證實「爆廢公社」遭FB下架的消息，並無奈地表示，文章內沒有裸露色情、沒暴力血腥、沒欺凌歧視、沒侵權直播，只有滿滿的心情抒發與廢文，卻被無預警下架，「臉書的規則我實在不懂啊！~但平台是人家的，反正一切臉書說了算，你沒理由想下架就下架吧，爺除了無奈也無法說啥。」

另外，「范爺」也宣佈，為哀悼「爆廢公社」被FB下架，全爆系社團從今天晚上開始停止所有活動3天，「想發耍廢可以到爆料公社的APP發洩。」

爆料公社成立於2014年，靠網民爆料，舉凡颱風災情、消費糾紛、男女感情、車禍意外，無一不爆，每日刊載近千則帖文，目前已從單一社團分出多種不同性質社團及官網，甚至成為諸多媒體新聞來源。但也因為該社團僅由社員及管理員自主管理，常出現未經查證、訊息過於片面的帖文而惹議。

爆料公社於2017年8月1日已成立「爆料公社股份有限公司」，董事長葉昌圳曾在接受中央社訪問時說，爆料公社理念是「不平則鳴」，提供升斗小民發聲平台，平台需資金運作，目前只能透過聯播廣告打平收益，因成本考量才成立公司。

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