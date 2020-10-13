山東青島武漢肺炎疫情似有死灰復燃之勢，更有醫院因集體爆發被關閉。青島市衞健委昨宣佈，截至11日23時，青島共發現六宗確診病例、六宗無症狀感染者。12宗病例均與青島市胸科醫院有關。目前當地政府指示全青島市要在五日內完成全民檢測。原定本周四(15日)開始的上合組織國際投資貿易博覽會也被迫延期。由於青島十．一長假期間，共接待447萬名旅客，令人擔心疫情會否擴散。

據山東省青島市衞健委昨表示，當地前日發現三名本土無症狀感染者後，打破內地56日本土零新增，當局馬上對三人到過的青島胸科醫院相關人士進行檢測，377人中發現九人呈陽性，當中又增三名確診，另六人屬無症狀感染者。當局將76人列為密切接觸者、810名一般接觸者，暫未發現有人呈陽性。有內媒指，網民指爆疫後關閉的青島胸科醫院「照ct消毒不徹底造成感染」，但青島胸科醫院工作人員否認。

五日內完成全市檢疫

青島市爆發新一輪疫情，當局前日立即傾盡全力找出其他源頭。為全市醫療機構、醫院患者及其他相人員進行病毒檢測。防疫部門更下令三日內，對青島市內的市南、市北、李滄、嶗山、城陽五區進行全面病毒檢測，各區都出現接受檢測的排隊人龍。青島全市600多萬人，要在五日內完成全民檢測。青島市衞健委昨天下午5時30分通報，已採樣103萬份樣本，當中已有31.2萬份結果，全部陰性。青島目前尚未發現社區確診病例。

打破56日本土零新增

另據內媒統計，最少已有貴州省、黑龍江哈爾濱、河南鄭州、安徽淮北市等地發佈通知，要求近期有青島旅居史的市民，主動向社區報備，並接受檢測。江西贛州、遼寧大連和丹東、吉林白城等全國多地發佈提示，提醒市民近期不要前往青島市。

上海合作組織國際投資貿易博覽會暨青島上合國家客廳啟用儀式，原定於本月16日至18日在山東青島膠州舉行，由於武漢肺炎疫情防控工作需要，主辦方昨宣佈延期舉行，具體舉辦時間另行通知。上海合作組織由中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、巴基斯坦和印度等八個國家組成，另有四個觀察員國，分別為蒙古、白羅斯、伊朗、阿富汗，以及六個對話夥伴國，包括亞美尼亞、亞塞拜彊、柬埔寨、尼泊爾、斯里蘭卡、土耳其。今屆博覽會現場參展的中外企業接近300家，線上展覽的企業共350家。

早在今次青島爆發疫情前，青島在十．一及中秋八天長假一共接待了447萬名旅客，當地政府在長假前稱當地「風險低」，旅遊是安全。當局曾在24日於青島碼頭檢測進口冰凍貨物，發現51個樣本呈陽性。網易