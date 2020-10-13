美對台軍售｜防衞縱深增至300公里 台將領指有助台澎防衞作戰

路透社周一獨家報道，美國白宮近日已經非正式通知國會，尋求批准向台灣出售三種先進武器。台灣國防資深人士今日證實，台向美申講的「高機動性多管火箭系統（HIMARS）」、「增程型距外陸攻飛彈（SLAM-ER）」，以及裝置在F-16V戰機上的「MS-110光電偵照莢艙」等3項軍購案，近日將有「好消息」，而這三項軍售已將台灣防衞縱深增加為300公里，對台澎防衞作戰有明顯助益。中國外交部發言人對此表示，此舉嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報，並且嚴重干涉中國內政。

對於三項軍售案，台國防部發言人史順文表示，對於評估或洽談中的軍購案，國防部依慣例不做評論。至於美對台軍售案件，國防部在美正式進行「知會國會」時，會即時交代。

陸軍自2020年起爭取採購15套射程300公里的M142「海馬斯」多管火箭系統（High Mobility Advanced Rocket System，簡稱HIMARS），如果部署在台灣本島西岸，打擊範圍可及福建、浙江沿岸地區。

至於波音公司所生產SLAM-ER，全稱是Standoff Land Attack Missile-Expanded Response，也就是「防區外增程攻陸型飛彈」。即是「魚叉」系列反艦飛彈（AGM-84）的改良衍生型（AGM-84H/K），長約4.37公尺、彈徑約34.3公分，射程約270公里、最大速度每小時855公里；彈頭重量約360公斤，是一款精準的空射精確打擊武器，可對付高價值的陸地目標或海上船艦。

台海安全研析中心主任梅復興在其FB的「鈞事評論」中指出，對台灣而言，能購得SLAM-ER不僅是技術與作戰能力上一大突破，也是美國願意提供台灣更符合台海早已劇烈蛻變之高威脅環境下需要的武器、與能力的又一實例。不過，像SLAM-ER這樣的精準遙攻武器並不便宜。根據公開資料，SLAM-ER美軍採購的單價就已超過300萬美元，軍售價應該會更高。

台灣外交部發言人歐江安表示，台美關係緊密友好，美國政府多年來一貫重申《台灣關係法》與「六項保證」等對台承諾，過去4年，美方7度對台軍售，以具體實際行動展現美方對台灣安全堅定支持，提升台灣防衞能力。台灣會持續基於整體國防安全與美方保持密切溝通，目前美方仍進行相關審查程序，台方尚未接獲正式通知，待正式通知國會後對外交代。

中國外交部發言人趙立堅今日在例行記者會上表示，美國向台灣出售武器，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報，特別是「八一七公報」規定，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和安全利益，中方對此堅決反對。中方敦促美方充份認清美國售台武器問題的嚴重危害性，恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，立即取消任何對台軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫。中方將根據形勢發展作出正當必要回應。

台灣《蘋果新聞網》/澎湃新聞網

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！