台立委邀安倍晉三明年到訪 盼友台元首互訪常態化 推動國會外交

日本前首相安倍晉三上月中旬正式卸任，台灣民進黨立委郭國文、林楚茵等人今日上午舉行記者會，宣佈將邀請安倍晉三明年訪台至國會演說，並依循前總統李登輝卸任後訪日的模式，建立友台元首互訪常態化，同時推動國會外交。

民進黨立委郭國文、林楚茵、范雲、何志偉、張宏陸等亞東國會議員友好協會成員，今天上午舉行「邀請前首相安倍晉三訪台演說」記者會。郭國文說，邀請安倍晉三訪台有重要意義，一方面明年是311大地震10周年，此為台日關係越來越好的重要時刻；同時透過國會外交，可以比照李登輝過去訪日模式，深化台日友好關係。

郭國文說，除了邀請安倍至國會演講外，亦希望邀請他參觀台灣科技產業，最好的時機是明年311前後，可見證台日之間的友誼。他談及，目前已先透過立法院長游錫堃、外交部、台日交流協會、駐日代表謝長廷等管道，嘗試傳達此訊息給日方。

林楚茵則說，亞東國會議員友好協會是跨黨派的組織，今天除了民進黨立委，國民黨立委陳玉珍原本亦打算參加此記者會，但因故未能出席，呼籲在提出台美建交主張後，朝野也可以在推進台日關係攜手合作。

亞東國會議員友好協會在給安倍晉三的信函中，感謝他常年致力於持續推動台日雙方的交流與互信，展望明年，相信對於台日雙方將會是非常特別的一年，因為311大地震後，無形中強化台日兩國間、乃至人民之間的互助精神，而明年正是311地震十周年，且東京奧運會、殘奧會也將在明年順延舉行。

對此，台灣外交部發言人歐江安表示，外交部對立法院「亞東國會議員友好協會」會長郭國文等跨黨派委員，長年積極推動台日國會外交的努力與貢獻，表示高度肯定與感謝。安倍曾多次表示「台日共享基本價值，彼此互為重要夥伴與珍貴友人」，並歡迎台方加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），及支持台灣參與WHO（世界衞生組織）等國際組織，深受台灣各界景仰與敬佩。外交部將持續致力積極強化提升台日全方位友好合作夥伴關係。

台灣《蘋果新聞網》

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