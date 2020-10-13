親媽失控｜找丈夫前妻搵老公不果 發脾氣丟2歲兒入垃圾桶

父母情緒管理如不佳，做出一些失控行為，隨時對年幼子女造成童年陰影。日前內地有一名母親，因向丈夫前妻查問老公行蹤不果，一氣之下居然把親生的2歲的兒子，丟入街邊大型垃圾桶內，不理目擊者的指摘自行離開。網民紛紛批評，這名失去理智的母親要再教育，斥責她不應把兒子當作出氣工具。

事發於上周四（8日）上午9時許，一名女子駕着電動單車載着約2歲的兒子，抵達上海「保利葉上海」屋苑附近，找到任清潔工的丈夫前妻，查問丈夫下落，但女清潔工表示不知情。

據現場超級市場目擊的女老闆表示，女子當時聽到女清潔工表示不知前夫去向後，便和對方吵了起來，之後突然便把兒子丟入路旁一個大型塑膠垃圾桶內。女老闆表示，現場其他目擊的路人及清潔工，即時作出制止和指摘，但該女子並不理會，之後便駕駛電動單車離開。被親媽拿作出氣工具的小孩子，則在哭喊兩聲後安靜起來，渾然不知發生甚麼事，蹲坐在垃圾桶內。

網上流傳的影片顯示，穿着黃色外套的男孩子，蹲坐在比他還高的垃圾桶內，不哭不喊的看着圍着他的數名清潔工和路人，遲來的圍觀者七嘴八舌了解小孩的親人是誰、問閉路電視是否拍到過程等，但無人把小孩抱離垃圾桶。直至有警察到場後，才把小孩抱走照顧。有目擊者指，小孩被抱起時腳部已被垃圾桶內的狗糞玷污。

消息指，在警察到場後，小孩的母親才折返找兒子。遭警察教育一頓後，才讓她帶受驚的兒子離開。

事件引起網絡上一片聲討潮，指摘該名狠心媽不負責任，將親兒當作發脾氣的工具，認為這名母親不及格，應該要重新學習如何做人，亦有網民擔心事件會令小孩心理留下陰影。

上海新聞廣播

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！