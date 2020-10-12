習近平玩轉潮州｜大媽合十當神咁拜意外爆紅 網民鬧擾民即被警截圖鎖定

中國國家主席習近平南下廣東，準備明日出席深圳經濟特區成立40周年慶典，昨日率先到訪潮州，當地一眾「架己冷」（自己人）欣喜若狂。有大媽在習近平身後雙手合十，當他「神咁拜」，結果意外紅爆； 亦有人收到風，習近平昨晚到訪汕頭「小公園」，大批民眾隨即擁上街頭尋找習蹤影，怎料是「流料」，被網民嘲似「愚民」，怕錯過見主席的機會。另有人在網上罵習在潮州上演親民騷「擾民」，即時遭警察鎖定，還將有關證據列印出來，有關照片在網上流出， 網民起哄，紛紛留言：文字獄來了！

習近平昨日「玩轉」潮州，其中一個行程是到當地相當有名的牌坊街視察，吸引當地不少人圍觀。在微博上有大量照片流傳，其中一張習近平拿着咪高峯向在場民眾講話的照片，一名站在習身後的大媽，卻意外成為網民「畫重點」的焦點，皆因這名束頭髮、樣子毫不起眼的大媽，雙手擺出一個「合十」的拜神手勢，還笑淫淫對着習近平的背脊。驟眼一看，還以為她正在誠心拜神或禮佛祈福。

由於這名大媽實在太出位，搶走習近平的不少「風頭」，因而意外成為網民談論的話題。有網民就指，這其實是潮州最高禮儀，還形容「潮州人自嘲停不下來。笑暈了。」

另外，昨日有網民在微博一段有關習近平考察潮州的短片下，怒斥：「歡迎個毛錢，逛完就趕緊走，別留下擾民」。警員發現後，即時截圖，並列印下來作為證據，有關照片不知何故被人上傳，結果又引起網民一陣哄動，紛紛討論這名網民的下場：「老文字獄了」、「這個人簡直作大死」、「能說出這種話的，不是仇恨社會就是間諜，遲早危害人民生命安全，建議關十天半個月留個案底」、「被請去喝茶（被帶去調查）了嗎」、「那個等死吧」。有指，該名罵習的網民已經被拘捕。

至於習近平的行蹤，亦引起汕頭人的關注。昨日傍晚，突然有人傳出習近平晚上會到位於汕頭市老城區、保留1930年代古色古香騎樓建築群的小公園巡視。此消息一傳開，竟有大批民眾「呼朋喚友」一起擁往小公園，想一睹習近平的「身影」。結果原來是「流料」，小公園卻被擠得水洩不通，最後要由警察到場勸導人群離開。

不少網民「食花生」，揶揄：「半夜三更不會去啦」、「熱過元宵迎老爺」、「可能一堆消息都說明天去深圳了，所以都以為今晚會來汕頭。就不理智了」、「怎麼可能選晚上呢，安全都難保障，哪個地方敢這麼心大，這群人真是為了看人都沒理智了」。亦有網民嘲諷，當地人民智未開，仍停留在文革時期，「老百姓都怕錯過見主席的機會」。

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