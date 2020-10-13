深圳推一系列試點改革食埋香港？ 專家 ：政策擺明搶香港生意

深圳日前獲中央宣佈成為「深圳建設中國特色社會主義先行示範區」，將在未來五年推行一系列試點改革，主打金融政策及市場開放，如開放試點創新企業境內發行股票或存托憑證（CDR）及推進人民幣國際化，吸引外資。經濟學家羅家聰向《蘋果》分析說，「政策擺明搶香港生意」，但認為目前全球圍堵，成功機會不大。

深圳的試點改革有27項細則，分三期目標，今年是制訂清單，2022年要在各方面取得重要進展，形成可複製可推廣的重大成果，到2025年則取得標誌成果，為全國做好示範。今次改革重點在於金融及市場開放，金融上提出試點創新企業境內發行股票或存託憑證（CDR）、建立新三板掛牌公司轉板上市機制，以及深圳推進人民幣國際化方面先行，推動完善外匯管理體制。深圳亦將會放寬能源、電訊、公用事業、交通運輸、教育等領域市場。此外，深圳亦打算建粵港澳大灣區數據平台，研究數據交易。

羅家聰指出，香港現時在「一制」之下，金融等領域吸錢能力大減，故中國希望另起爐灶。現時美國上市的中國公司回流，他說：「不見得一定要去香港，可能會去深圳，希望想將人民幣的市場做大，那變相香港變得可有可無。」不過，他認為中國的成功機會不大：「如果睇返深圳股市債市的資金流入，年度及季度數字顯示佢（深圳）早幾年還可以，但是今年第一季跌得好犀利。呢個同大陸呢一年的所作所為應該有關。」如果看外商直接投資（FDI）數字，羅發現深圳近十年持續向下，反映深圳吸金力沒想像中那麼高，「這已是未發生一連串圍堵中國事件，如果有埋，可能會更差！」

香港近廿年來，北京試圖以所謂「邊緣化」論戰，榨取香港優勢幫助內地發展，如2004年「大珠三角經濟中心」、2006年十一五規劃、2010年的前海合作、2014年的一帶一路、到近年的大灣區，結果未見對香港有利，只製造出千億高鐵及港珠澳大橋等大白象。香港真正賴以為生的法治及自由，則在中港融合中，幾乎蠶食殆盡。

《蘋果》記者

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