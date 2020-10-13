兩岸疫情速遞｜內地新增13病例 6宗青島確診 專家： 並非秋冬反彈

兩岸疫情最新情況：內地衞健委公佈，昨日新增13確診病例，當中有6宗為山東青島的本地感染，另外7宗為輸入個案，分別在廣東、上海、內蒙古及四川發現，累計確診85,591宗，死亡4,634宗。台灣則新增1宗境外輸入個案，累計確診530宗，7人死亡。

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專家：疫情屬「偶發」 可動態清零

中國疾病預防控制中心副主任馮子健表示，近日山東青島接連發現武漢肺炎確診病例及無症狀感染者，他認為只是「偶發疫情」，不是秋冬疫情反彈的表現，而初步掌握的資料，估計疫情規模不會比北京6月的疫情大。中國疾控中心流行病學首席科學家曾光則認為，青島的局部疫情，與4月黑龍江哈爾濱、5月吉林舒蘭的情況差不多，「每個月都出現零星散發或局部爆發」，認為透過常態化防控措施，可以「動態清零」。

青島檢測呈陽性病人 都有一定社區屬性

上海復旦大學公共衞生學院教授姜慶五表示，在山東青島出現的本地感染武漢肺炎病例，目前仍未找到感染的源頭，亦未知感時間及地點，不過初步調查發現，6名確診病人及6名無症狀感染者，都曾在10.1長假時離開胸科醫院，在各自的社區內活動，接觸社區中的人，具有一定社區屬性。

青島音樂節會場 是隱形病人出入地點

內媒紅星新聞報道，一名在10.1長假從北京到青島旅遊的民眾稱，他曾參與當地舉行的鳳凰音樂節，而回到北京後，即使健康碼仍是正常，他任職的單位則仍要他接受病毒測試。這名民眾稱，鳳凰音樂節舉行的地點，鄰近與9月底青島的兩名無症狀感染者工作地點。音樂節的主辦單位表示，他們的門券都是實名制，可以追蹤所有的觀眾。

病人居住屋苑已封閉

青島市當局昨晚深夜舉行記者會，官員表示，確診及無症狀患者所居住的屋苑，及他們曾經到過的市胸科醫院、市中心醫院急診科，及曾經用餐、購物的超市都已經全面封閉，進行消毒。

至今早，青島全市已為307萬人進行病毒檢測，未發現有人結果呈陽性。

紅星新聞／《中國新聞周刊》／澎湃新聞

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