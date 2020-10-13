中共破台諜案｜央視再揭兩「台諜」學者 藉學術交流蒐集情報

央視節目「焦點訪談」今晚繼續以破獲台諜案為題材的特輯，今日節目交代因間諜罪被判處有期徒刑4年的「南台灣兩岸關係協會聯合會」主席蔡金樹，以及57歲台灣師範大學退休副教授施正屏個案。

節目指，61歲蔡金樹在大陸求學和多年來從事兩岸交流活動，在大陸擁豐富人脈。2013年，復興廣播電台一個名叫郭佳瑛的女子聯絡蔡金樹，後來又向他套取在大陸接觸的人和事。根據國家安全機關透露，郭佳瑛是台灣軍情局間諜，幾年前已看中蔡金樹，得知蔡金樹的「南台灣兩岸關係協會聯合會」財困，便出錢出力助他。

2016年蔡英文上台後，郭佳瑛與蔡金樹成立名為「鷹傳媒」的電子媒體，向大陸學者、記者約稿，藉此蒐集情報。每次與大陸人士接觸，蔡金樹還向對方私下套取大陸內部訊息。郭佳瑛又將資料給予台灣軍情局，等軍情局「消化」後，才上載至鷹傳媒網站。報道指，蔡金樹先後收取間諜情報機關發放500多萬元新台幣（約125萬港元）的經費。節目上，蔡金樹與其他被判罪的台諜一樣，公開認錯及懺悔。

節目隨後再報道，台灣師範大學退休教授施正屏的個案，指施正屏2005年在老師推薦下，擔任台灣「國安局」掩護機構歐亞基金會「兩岸農業政策研究小組」組長，跟台灣「國安局」內間諜周勝裕（化名周德益）聯繫。

施正屏被指先後30多次入境大陸，參加不同兩岸研討會議，返台後將會議內容和結識大陸人士資料交給周勝裕，再向對方收取金錢。國家安全機關透露，從2005年到2018年，施正屏以台灣學者身份到大陸刺探情報，內容涉及政治、經濟、兩岸關係及政策法規等多個領域，通過公開套取、打探刺探、金錢收買及物質引誘等手段獲取「一帶一路」、亞太戰略等方面的數據和內容。目前，案件已由法院審理完畢，將擇日公開宣判。

環球網

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