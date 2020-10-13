陳同佳案｜《蘋果》再訪事發旅館 職員稱房間全滿拒拍攝

涉嫌2018年2月在台灣殺害女友潘曉穎潛逃返港的陳同佳，昨日委託台灣律師凃榆政向台灣法院申請辦理陳同佳到台灣投案。有報道指潘曉穎母親要求陳同佳於本月23日前到台灣投案。有說潘母可能會到台灣，出席審訉陳同佳案。

陳同佳前年2月情人節與女友潘曉穎到台北旅遊度假，兩人其間發生爭執，陳同佳涉嫌殺害女友後，藏屍行李箱再棄屍到淡水區竹圍站草叢。

本報特約記者近日重返陳同佳與女友入住的台北紫園飯店。飯店女職員聽見是記者前來了解陳同佳案，顯得有點不安。她表示只是替工，不了解案情，又指所有客房客滿，不便讓記者看房間。記者要求找飯店負責人或老闆，她同樣拒絕，說老闆不會回飯店。

記者現場實地所見，紫園飯店位於台北市大同區，外面看來只是間小旅館。飯店位置接近台北車站。入住紫園飯店的住客，幾乎都是年輕男女。飯店位置就在中山地下街R4出口，飯店不算偏僻，附近大街小巷有不少途人經過。

記者隨後經飯店外中山地下街R4出口，乘升降機經地下街搭乘捷運淡水線到竹圍站。淡水是港人熟悉的旅遊景點。雖然受疫情影響，但捷運列車內同樣有不少台灣旅客到淡水度假。

記者抵達竹圍站經2號出口，相信陳同佳就是拖着藏屍女友行李箱，經由殘障人士輪椅通道，經金色水岸單車徑，步行約20分鐘，轉到1.4公里路標位置，右轉到一處較開闊草坪。據早前報道，該處就是陳同佳案涉嫌的棄屍現場。該處位置就在單車徑旁，前面就是淡水河的紅樹林，經常有騎單車運動及遊客經過。還有途人在草坪前的長椅休息閒聊。

記者現場所見，草坪旁邊全是矮小隱蔽的叢林，很少有途人會走到裏面探索。至於陳同佳涉嫌殺害女友後，如何計劃從台北紫園飯店，拖着沉重藏屍的行李箱，抵達淡水金色水岸竹圍單車徑棄屍草叢，相信有待陳同佳返台投案後，台灣司法當局會押解他，返回紫園飯店及竹圍棄屍現場重組案情。

《蘋果》記者

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