人大常委會今起審議 駐港機構在工作日升國旗 12歲殺人性侵負刑責

十三屆全國人大常委會第二十二次會議今日在北京舉行，要求中央駐港澳機構工作日應升國旗的國旗法及國徽法修正草案，將會進行二次審議。同時，刑法修正案亦會提交到會議，建議將要負刑事責任的年齡調低，12至14歲的青年，要負上故意殺人、犯褻瀆幼女等罪行的刑責。

加入愛國主義教育內容

國旗法及國徽法修正草案在今年8月13日的全國人大常委會上，提交給大會，這次修訂，除規定中央駐港澳的機構，在工作日要升掛國旗、懸掛國徽外，還加入教育的環節，要求中小學應當將國徽作為愛國主義教育的重要內容，教育學生了解國徽的歷史和精神內涵。

12至14歲殺人、性侵負刑責

過去一段時間，有人大常委會成員、全國人大代表、政府部門，及地方和社會公眾都提出，隨着性侵等案件數量不斷增加，應降低未成年者犯罪後，需要負上刑責的年歲，故當局提出修訂刑法。草案提出，12至14歲的未成年者，如涉及褻瀆幼女罪將要負上刑責，如果涉及的受害者年齡未滿10歲，或者造作傷害，則適用更重刑罰。

至於12至14歲未成年者，若涉及犯故意殺人，故意傷害罪致人死亡，情節嚴重，在經最高人民檢察院核准，都需要負上刑事責任。

教師、監護人性侵可判監10年

會議亦會審議另一項修訂，增加特殊人員的性侵犯罪。草案建議，對負有監護、收養、看護、教育、醫療等責任的特殊人員，與14至16歲的未成年女性發生性關係，不論女性是否同意，都要追刑責，並建議對違反者判監3至10年。

冒名頂替上大學將成罪行

冒名頂替上大學較早前成為內地的熱門新聞，今次的人大常委會亦提出將冒名頂替上大學行為列為犯罪。草案建議，將盜用、冒用他人身份，頂替他人獲得的高等學歷教育入學資格，公務員錄用資格，就業安置的行為列為犯罪，同時規定組織、指使他人者，應從重實力。

中新網

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