習近平南下｜浪卡逼近風雨漸大 網民競猜地點求偶遇

中共總書記習近平南下，繼昨日到潮州視察後，預計今日將會前往深圳，明日上午出席深圳特區建立40周年大會。網民預計習近平將會到包括蓮花山、國貿大廈、前海高科技區等對深圳有重大意義的地點視察，然而，習近平到訪之時，熱帶風暴浪卡逼近，氣象部門預測今日風力將逐漸增強，而且午後降雨頻密，甚至出現暴雨。

香港今早清晨改發8號風球，而深圳市氣象台則發出颱風藍色預警，今早市內各地風雨不大，只有局部地區降雨，沿海和高地錄得7、8級陣風。當局預測隨着浪卡逼近，今日風力進一步加大，午後雨勢將轉為頻密，傍晚至夜間有暴雨，提醒民眾要做好各項防風措施。

中央氣象台則預測，今日浪卡將會繼續增強，而且以每小時20公里左右向西方移動，預計今日傍晚在海南陵水到文昌一帶沿海登陸。

「颱風能晚點來嘛？大大要來深圳了！」深圳民眾對打風的感覺，遠不及即將抵達的總書記。當地民眾視這次習近平南下深圳出席大會為頭等大事，不少網民都在社交媒體上發問：「跪求哪裏可以偶遇習大大？請假我也想去！」

「盲猜三個習大大會去的地方：國貿大廈（東門老商區）、考察騰訊（前海高科技區）、蓮花山／東部華僑城／仙湖……能不能押中一個，就要明天看新聞。」網民都估計習近平可能現身的地點，都是與深圳特區有重大關係的地標，不少網民都認同這個猜測：「前海肯定去！」「在前海石哪裏蹲點，絕對能等到！」

「怎麼可能會有大大的詳細路線！」但亦有網民認為，依照以往慣例，習近平到過的地方，都是要事後看新聞聯播才能揭盅，而且深圳的保安已經明顯加強，近日民眾上下班時都留意到，「地鐵站到了一批安檢的器材，要升級了吧」，即使知道習近平可能到訪的地點，「都在遠遠處封路了」。

昨日起深圳已經有多處封路，其中，可能是舉行慶祝大會的前海國際會議中心，方圓數百米的路口都已經封路，每個路口都有警員把守，深圳華僑城洲際大酒店多個出入口封鎖，由軍裝和便衣警員把守。

新浪微博／深圳新聞網

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