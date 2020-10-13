釣魚台爭議｜中國海警船懶理日本警告 續留釣魚台海域逾2天

兩艘中國海警船在11日上午進入釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）附近日本所聲稱的「領海」，日本方面多次要求離開，但中國海警船仍持續逗留，至今已超過2天，創最長時間紀錄。

據日媒報道，日本第11管區海上保安本部表示，這兩艘中國海警船在日本時間11日上午10時47分左右（本港時間11日上午9時47分）相繼進入日方「領海」，試圖接近日籍漁船，並持續在「領海」中航行，至今仍未離去。

報道指出，截至在今天凌晨2時11分時，這兩艘中國海警船連續在「領海」航行的時間，已超過7月的39小時23分，成為自2012年日本「國有化」釣魚台列島以來最長紀錄。

日本海上保安本部持續警告中國海警船，要求離開「領海」，並在周圍部署巡邏船，加強警戒。

日本內閣官房長官加藤勝信上午在記者會中表示，中國公務船現在仍停留在「領海」，至今已超過2天，對此感到遺憾。加藤說，已多次透過外交管道向中國表達嚴重抗議，將貫徹守護國家領海、領土與領空的方針，做好釣魚台周遭的警戒與監視，冷靜並毅然地對應中國。

日本放送協會

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