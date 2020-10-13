彭麗媛一身灰旗袍現身 「新冠疫情下要協助女童復課復學」

國家主席習近平夫人、聯合國教科文組織促進女童和婦女教育特使彭麗媛12日現身，通過視像向聯合國教科文組織第五屆女童和婦女教育獎致辭。 她指出，婦女得不到良好教育，就不會有人類社會發展進步。

新華社報道，彭麗媛向來自斯里蘭卡、肯尼亞的獲獎者表示衷心祝賀。她指，2015年，中國同聯合國教科文組織合作設立女童和婦女教育獎；得獎者以實際行動幫助女童和婦女取得知識和技能，點燃女童和婦女的人生夢想，為促進教育性別平等、推動社會發展貢獻力量。

彭麗媛表示，受新冠肺炎疫情影響，全球15億學生被迫停課，對女童影響尤其明顯，故要想方設法助女童復課復學。而全球成年文盲中，63%是女性，她認為，婦女得不到良好教育，就不會有人類社會發展進步。她直言，女童和婦女教育，功在當代，利在千秋，所以呼籲更多國家和各界人士積極支持和參與。

彭麗媛說，中國將繼續同教科文組織合作辦好2021至2025年第二期女童和婦女教育獎，推動國際教育交流合作，為促進女童和婦女教育、實現聯合國2030年可持續發展目標作出更大貢獻。

綜合報道

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