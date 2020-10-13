恐怖酸湯子｜黑龍江家庭食後9人中毒8死 比砒霜毒20倍

黑龍江省雞西市一個家庭聚會，引發死亡慘劇。這家人食用一種自製、雪藏近一年，名叫「酸湯子」的粗麵條後，引發食物中毒，事發至今一星期，已經造成8人死亡。

這宗食物中毒事件發生在雞西市雞東縣一個家庭，聚餐在本月5日上午進行，一共12人出席，家中9名長輩食用了酸湯子，3名年輕人因為不喜歡其味道沒有食用。到中午，9名長輩陸續出現不適，送院搶救，但多人搶救後無效死亡，周日晚一名62歲、姓李的婦人不治，成為事故的第8名死者。

酸湯子是用粟米水磨發酵後做成的一種粗麵條，當地警方調查後，發現這種粗麵是家庭成員自製，但是在雪櫃冷藏近一年，懷疑因而引發食物中毒。而經當地警方刑事部門現場提取檢測，已經排除有人投毒的可能。

黑龍江省衞健委食品處則指出，涉事的酸湯子中驗出高濃度米酵菌酸，而從病人的胃液中亦有抽出這種物質。因而當局認為這次事件是由椰毒伯克霍爾德氏菌污染，產生米酵菌酸引起的食物中毒事件。

遼陽市小屯水泥廠職工醫院醫師、前院長衣華貴指出，事發當日有4人吃過的酸湯子，已經受到污染，「它的毒性是砒霜的20倍以上」。

根據香港食物安全中心的資料，引發米酵菌酸的椰毒伯克霍爾德氏菌，在土壤及植物中無處不在，最佳生長溫度為37°C，而產生這種菌的最理想溫度則是26°C。米酵菌酸耐熱，而且沖洗不去，中毒者可能出現腹痛、嘔吐等病徵，情況嚴重者可引致肝功能異常，甚至死亡。

央視新聞

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