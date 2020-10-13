中共破台諜案｜大戰之前 必抓間諜？《環時》發文威嚇 美媒分析：中共實施外交報復

正值兩岸關係劍拔弩張之際，央視連續兩天在《焦點訪談》節目中專題報道，聲稱破獲數百宗台諜案，又指控「台獨」分子滲透捷克，挑撥中歐關係和試圖策反大陸人員。中共喉舌《環球時報》昨深夜更發佈文章，以「大戰之前必抓間諜」的字眼為題，意有武統威嚇之意。台灣行政院長蘇貞昌今天則批評，大陸老是用這種莫須有的人、莫須有的事來污衊，同時製造恐佈，實不像大國的行為。

有外媒認為，央視的報道內容漏洞百出，分析這是中共近年來慣用的外交報復手段，刻意將與其外交關係惡化的國家人民當作「人質」。

蘇貞昌反擊：老用莫須有人事污衊台灣 不像大國所為

台灣中央社報道，中共官媒昨晚繼續以電視認罪手法宣傳所謂「台灣間諜案」，指稱曾任民進黨前主席卓榮泰助理，並曾在捷克任教的台籍學者鄭宇欽，已於2019年4月因涉嫌「間諜罪」，在入境大陸時被國家安全機關逮捕。對此，台灣行政院長蘇貞昌今天受邀赴立法院提出施政報告並備質詢，在會前接受媒體訪問時反擊，指大陸老是用這種莫須有的人、莫須有的事來污衊，同時製造恐佈，實不像大國的行為。

媒體記者追問蘇貞昌，有無掌握到底還有多少類似情況？蘇貞昌說，台灣已經不做這樣的事情，也不必做這樣的事情。他又指，大陸反而是一個集權國家，所以老是做滲透、破壞，「自己這樣做，還以為別人這樣做」。他強調，台灣已經自由民主開放很久了，大陸不必這樣疑神疑鬼。

大戰之前 必抓間諜？《環時》威嚇：主動權在我們手中

《環球時報》刊登題為「大戰之前，必抓間諜？大陸一拉網『台獨』心裏直打鼓！」的文章，指央視、《環球時報》等媒體前天報道的「迅雷-2020」國家安全機關專項行動吸引了很多網民和輿論的高度關注。「一方面是『百起（宗）間諜案』這個數量驚人，另一方面是直接打掉了『台灣在大陸佈建的間諜情報網』，顯示出我們強大的力度和決心。」並藉網民之口帶出主旨：「一般大戰之前都會抓間諜。『迅雷-2020』會是準備『非和平』統一的信號嗎？」

文章引述一名台灣問題研究專家指，中共選在這樣的敏感時刻公佈台灣間諜案詳情，可能出於兩方面的考慮：一是在打臉蔡英文；二是國民安全意識教育中不可或缺的一環。抓間諜的做法對台威懾、警告意味濃重，但專家認為，這並不是大陸在釋放「非和平」統一信號。

文章警告，關於武統的前提條件，《反分裂國家法》其實已有明確說明：第一是台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實；第二是將會發生導致台灣從中國分割出去的重大事變；第三是和平統一的可能性完全喪失。「很顯然，這三個條件是否觸發，要看民進黨當局和華盛頓會在多大程度上鋌而走險。」

文章意帶恐嚇地指，由於台海局勢仍然高度緊張，擦槍走火的可能性依然存在。為此，中方一是要保持戰略定力，不隨隨便便被美國人製造的小摩擦、小衝突刺激，按照自己的預案和節奏走；並要做好包括軍事、社會動員、政治、經濟等全方位準備。「總之，主動權始終握在我們手中，民進黨當局須好自為之。」

美國之音：中共近年頻用「間諜案」實施外交報復

美國之音以「台諜連日央視悔罪 北京被批頻用人質做法」的標題報道，央視周日播出台灣商人李孟居「認罪」的「台諜案」後，昨晚再以同樣手法讓一名台灣學者鄭宇欽上電視「認罪」，指控他是民進黨前主席卓榮泰前助理，被台灣國安單位吸收前往中國搜集情報。

觀察人士向美國之音表示，中國目前這場抓捕「台灣間諜」騷，正是在台海局勢空前緊張的時候發生的。近期，美台斷交後美國最高級別的內閣成員、衞生及公眾服務部部長阿薩爾8月9日訪台。隨後，美國國務次卿9月17日訪台，成為訪問台灣的最高級別的國務院官員。美國官員相繼訪台、美台關係提升令北京強烈不滿。在過去近2個月裏，中共軍機和軍艦頻繁越過台海中線，對台灣進行武力騷擾。

觀察人士還表示，用「間諜案」實施外交報復是中共最近幾年頻繁使用的一個手法。加拿大在2018年12月因美國的引渡要求，抓捕中國科技巨頭公司華為的前財務主管孟晚舟後，中國立即抓捕了加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕沃（Michael Spavor），指控他們從事「間諜」活動。

今年4月，澳洲總理呼籲國際社會對武漢肺炎病毒源頭展開獨立國際調查後，中國對澳洲採取了包括以間諜罪名懲治澳洲亞公民在內的多種報復措施。中國方面不久前逮捕了中國環球電視網（CGTN）澳籍主播成蕾，指控她從事危害中國國家安全的活動。中國外交部昨亦證實，已於10月7日對涉嫌「間諜罪」被捕的澳洲籍華裔作家楊恒均，提起公訴，北京市第二中級人民法院已依法立案受理，目前案件正在一審審理中。

《環球時報》／美國之音

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