蘋果公司發佈最新iPhone前夕，《胡潤中國十大消費電子企業》排行榜昨天搶先出爐，被美國制裁的華為排名第一，以巿值1.1萬億元人民幣（下同．約1.26萬億港元）成為中國最值錢消費電子企業；至於在本港上巿的小米排名第二，VIVO為第三位。十強企業的總價值為2.166萬億元（約2.49萬億港元），而全球價值最高的消費電子企業蘋果公司巿值13.5萬億元（約15.5萬億港元），中國十強加起來，僅有蘋果公司的16%。

中國工業和信息化部曾宣稱，中國是全球最大的消費電子產品生產國、出口國和消費國，2018年，中國生產18億部手機，居全球首位，可見電子消費產品企業在中國舉足輕重，吸引胡潤百富關注，首度於今年發佈相關排行榜，調查範圍只包括中國民營企業，生產消費者日常使用的電子產品，包括手機及各類可穿戴電子設備，胡潤百富以其市值及估值進行排名，非上市公司的估值則參考最新的融資估值，或參考同類上市公司估值計算。

七席總部座落大灣區

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，在巿場上領先的中國消費電子品牌都在海外有高知名度，特別是華為、小米、VIVO、OPPO、聯想，以及暢銷非洲的傳音手機；前四間及傳音都是生產手機，去年智能手機總出貨量為6.2億部，佔全球四成。地區方面，十強中，有七席的總部落在大灣區，深圳及東莞分別有五間及兩間，其餘則在北京及廈門。

華為巿值按年跌8.3%

榜首華為業務以手機為主，去年智能手機出貨量超過2.4億部，市場佔有率達18%，居全球第二，胡潤指華為受美國制裁影響，公司巿值比去年下跌約8.3%，「華為面臨不少困難，價值從去年的1.2萬億元（1.38萬億港元）下降到1.1萬億元」。排名第二的小米是名單上唯一上巿公司，巿值為4,340億元（約4,987億港元），只有華為的39%；第三位VIVO的巿值為1,750億元（約2,011億港元）。

值得留意排名第七的聯想集團，去年收入3,600億元（約4,137億港元），但巿值只有540億元（約621億港元），胡潤認為現在是「價值創造時代」，指現時小米的價值已經是八個聯想，生產無人機的大疆創新的價值則是兩個聯想，「而暢銷非洲的傳音手機，價值都已經超過聯想。」

路透社／胡潤百富